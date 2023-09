Recibos y Recibos: La paz financiera otorga amnistía con penas reducidas

Escuche la versión en audio del artículo.

La paz financiera abre las puertas a los recibos y a los recibos. En el Decreto Fiscal y Energético que el Gobierno pretende aprobar el lunes 25 de septiembre también figura una amnistía por la no certificación de deberes cometidas desde el 1 de enero de 2022 al 30 de junio de 2023 por comerciantes y autónomos. Se trata de todas aquellas personas físicas que se dedican a actividades de comercio minorista, gestión de alimentos y bebidas o prestación de servicios, con unos ingresos anuales superiores a 400.000 euros, o incluso inferiores a este límite si cobran mediante tarjetas de crédito, débito u otros dispositivos electrónicos. Instrumentos de Pago, que cometió múltiples violaciones en la transmisión electrónica de recibos a las autoridades tributarias.

Recibos de impuestos, indultos y recibos: así es como funcionan

Contribuyentes interesados

Con el cumplimiento automático, los contribuyentes que incumplan con el departamento financiero podrán cancelar cualquier infracción cometida, beneficiándose de una reducción de las sanciones. De hecho, para rectificar la situación, antes del 15 de diciembre de 2023, deberán pagar de una vez dieciocho de las sanciones previstas por la Ley de Evasión Fiscal en relación con la infracción cometida. En cualquier caso se deberá abonar un mínimo de 2 mil euros. Tal y como establece el proyecto de decreto, no se aplica el límite de 500 euros en el cálculo de las sanciones.

Estrategia fiscal

No es difícil para el departamento financiero conocer la audiencia de interesados. De hecho, la amnistía fue creada para fomentar el cumplimiento automático y, por tanto, el cumplimiento entre las autoridades tributarias y los contribuyentes en caso de incumplimiento de sus obligaciones tributarias. De hecho, consultando bases de datos, las oficinas saben exactamente quién, por ejemplo, hackeó el punto de venta pero no emitió ni envió el recibo o comprobante fiscal. Es por este camino compuesto de intersecciones de información, datos e inteligencia artificial que la administración financiera avanzará en los próximos meses en la lucha contra la evasión fiscal, cuando el Acuerdo Preventivo sobre los Números de IVA entre en vigor a partir del 1 de enero de 2024.

Violaciones controvertidas

Como mencionamos, el indulto proporciona una reducción de las sanciones aplicadas a cada infracción individual. Pero, ¿qué infracciones se pueden corregir? Se trata de las obligaciones de documentación y registro de operaciones gravadas a efectos del IVA, identificación de productos específicos, y las obligaciones de documentación y registro de operaciones no gravadas y exentas, que no están sujetas al IVA o están sujetas al derecho inverso, así como como falta de transferencia o con datos incompletos o incorrectos sobre los derechos. Finalmente, las infracciones más clásicas son no emitir recibos, recibos o documentos de transporte, o emitir estos documentos en cantidades inferiores a las reales.

No hay descuento en la pena.

La amnistía no se aplica en caso de no presentación de declaraciones anuales para los años fiscales hasta 2022, y la responsabilidad penal persiste en caso de blanqueo de dinero por cuenta propia, blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.