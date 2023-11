Bono de vivienda, el compromiso comienza en unos días: que pasará

Un cambio importante tiene que ver con el bono de la casa en su conjunto, y por tanto con todos los beneficios que forman parte del mismo.

Esta es una introducción importante. Conducirá a nuevas obligaciones.Por ello, tanto quienes los han utilizado como quienes los utilizarán deben responder a estas necesidades impuestas por una ley especial.

Ciudadanos que Se beneficiaron de los aportes De hecho, tendrán que conectar obligatoriamente los créditos y acumular recompensas en la plataforma adecuada, para tener una imagen clara y completa de todo.

Subsidio domiciliario, una nueva obligación: todos los ciudadanos deben hacerlo

Según el artículo 25 del Código Según el Decreto Legislativo 104 de 2023, será obligatorio para todos transferir créditos, incluso aquellos que no sean utilizables. Este compromiso le permite transferir cualquier información necesaria con la Plataforma. Las aportaciones deben seguir dos procedimientos diferentes. En un lado Los que se pueden rastrear Por lo tanto, está provisto de un código de identificación e. Los que no se pueden rastrear Quienes en cambio son libres. Si el contribuyente debe ingresar los del primer tipo, encontrará el protocolo electrónico dentro del informe relacionado con subsidios de construcción. Lo cual está vinculado a una función específica donde hay que ingresar el tipo de crédito: es descuento en la factura o descuento, y también cuáles son las cuotas del crédito.

Es diferente para aquellos que no se pueden rastrear y, por tanto, para aquellos que no se utilizan. En este caso ya El contribuyente deberá ingresar los detalles y detalles de la cuota. Lo cual es, sin embargo, necesario. La comunicación sólo se aceptará si aún no se ha emitido la aprobación para el lote correspondiente. Por tanto, el ciudadano también deberá indicar la fecha de la última concesión de la que tuvo conocimiento.

Todos deben notificar a la agencia tributaria incluso cuando no se puedan utilizar los créditos. Esto es imprescindible y obligatorio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de informar que no se puede utilizar el mismo saldo. De lo contrario, se le impondrá una multa de 100 euros. Esto se aplica a todos los Bonos de Casa: Bonos Ambientales, Bonos de Terremoto, Bonos de Interfaz, Carga Eléctrica y Barreras.

La plataforma es muy intuitiva y fácil de usar, pero es importante respetar las fechas y plazos previstos como se mencionó. Lo mismo ocurre tanto en el caso de la comunicación activa como en la pasiva. La plataforma de transferencia de créditos brindará información específica al ciudadano Donde deberás ingresar todos los datos de un contacto específico. Así que será muy fácil y rápido también, para cualquier tipo de inserto que se requiera, tanto para los que se pueden utilizar como para los que no.