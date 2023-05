¿”Bombardear las nubes” realmente combate la sequía?

Un estudio de investigación, cuyos resultados se han publicado recientemente Naturalezas Preguntas Técnica de siembra de nubes Gobierno mexicano para combatir sequía agricultores en MéxicoLe han pedido al gobierno que use la tecnología de siembra de nubes para ayudarlos a esperar que finalmente lleguen las lluvias, lo que significa “bomba“Nubes. El país enfrenta su segunda peor sequía en una década y los agricultores temen por sus cultivos y ganado.

En marzo, el Comisión Nacional de Tierras Áridas Una dependencia de la Secretaría de Agricultura (Conaza) del país anunció el lanzamiento de un programa de estimulación de lluvias en los estados nororientales y noroccidentales de Tamaulipas y Baja California, respectivamente.

Una medida de “bombardear las nubes”.

Pero a pesar de las afirmaciones de éxito del gobierno mexicano, los expertos advierten que hay poca evidencia de que la siembra de nubes realmente funcione. La idea detrás de esto Siembra de nubes Por lo general, las partículas de yoduro de plata cristalina se dispersan en las nubes. Debido a que las partículas tienen una estructura cristalina similar al hielo, atraen las partículas Gotitas de agua Núcleo a su alrededor; Eventualmente, las gotas de agua se vuelven lo suficientemente pesadas como para caer como lluvia o nieve.

En su mayor parte, hay evidencia teórica “siembra de nubesdice Fernando García, físico de la Universidad Nacional Autónoma de MéxicoAN M) debería Ciudad de México. Unos pocos experimentos extremos condujeron a aumentos modestos en las precipitaciones. Pero él dice que no hay evidencia de que funcione siempre García. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural México (Sedar) e Konasa No respondió a las solicitudes de comentarios. Naturalezas.

Condiciones de sequía en México

Mientras tanto, el gobierno mexicano se asoció con la startup Renaissance para implementar su campaña de siembra de nubes. alejandro trubaIngeniero Agrónomo y Fundador y Director, retornado Triste En 2019Avanzando para hacer frente a la sequía del país compañero de lluvia, una tecnología basada en yoduro de plata que desarrolló para aumentar las precipitaciones. Despues de un año, Triste Decidió comenzar los esfuerzos de siembra de nubes. Truba Fundó su propia empresa.

El México Comenzó a realizar experimentos sobre el cambio climático. 40sÉl dice García, pero la investigación ha sido escasa durante décadas. Desde cuando Truba se comprometió, Konasa Operó al menos cinco programas de siembra de nubes, cada uno de los cuales envió aviones a las nubes varias veces. Con base en estos viajes, la compañía dice que la tecnología será útil 98% Al reducir los efectos SequíaExtinguió al menos 25 incendios y rellenó presas y acuíferos.

Pronósticos de precipitaciones

A través de una solicitud bajo la Ley de Acceso a la Información de México, Naturalezas preguntó Konasa Documentos que demuestren el éxito del proyecto. Konasa Se han publicado 150 páginas en el programa con la información 2020 desear 2022Esto se debe a que no son una agencia reguladora de investigación o tecnología y eligieron Startup Revival porque la empresa prometió más del 90% de eficiencia. Tecnología Rainmate.

Los documentos también muestran que Konasa Evalúe el éxito comparando las lecturas de lluvia después de la siembra de nubes con la lluvia pronosticada previamente para el área. El problema de este enfoque es que las previsiones meteorológicas no son perfectas. La lluvia aún podría producirse sin nubes Siembra de nubesÉl dice García.

Proyecto SNOWIE

Truba Confirmado A Naturalezas esa es la empresaMedido en términos de impactos y no de meteorología científica” para medir el éxito. Sara Desendorfen física de nubes Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas de America en Boulder, Illinois Colorado, dice que hay evidencia de que la siembra de nubes funciona. Es el científico principal de Seed and Natural Orographic Wintertime Clouds: The Idaho Experiment (Nevado), un plan 2020Se registró el crecimiento de cristales de hielo y nevadas durante tres sesiones de siembra de nubes.

Desendorf En un área de unos 2.000 kilómetros cuadrados, sus colegas estiman que esos experimentos produjeron nieve equivalente al agua necesaria para llenar 300 piscinas olímpicas. Sin embargo, no recomienda usar la siembra de nubes para acabar con la sequía. “Debes tener nubes y tormentas para sembrar para empezar“, dice. Hay formas de medir si la siembra de nubes ha funcionado, dice. Desendorf.

Duda sobre envío en la nube

Una es usar un conjunto de nubes de control al sembrar algunas nubes pero no otras, las condiciones son las mismas y realizar una prueba estadística”.Años y años – décadas en el mejor de los casos“, dice. Otra forma es a través de simulaciones. Los modelos de computadora ahora pueden predecir cómo se comportarán las nubes sembradas y no sembradas. Los investigadores comparan los resultados de estos modelos con las mediciones de agua retenida antes y después de la siembra de nubes. yoduro de plataÉl añade.

A pesar de Siembra de nubes Es fructífero, dice, si hay más lluvia no se va a solucionar el problema de agua del país abelardo rodriguezConsultor en Economía del Agua QuerétaroEn México. La gestión del agua también es un problema. “La población de México ha aumentado dramáticamente, pero sus recursos hídricos no han“, exige.

La actual crisis del agua en México

Una solución a la crisis del agua México Eso requiere una serie de acciones concertadas, como mejorar las regulaciones y crear una cultura de seguridad entre los ciudadanos y la industria, que se complican por la política, agrega. Truba Aceptar. Le dijo a Nature que quiere que el gobierno invierta en una estrategia transversal para abordar la crisis.

En particular, dice que el país podría invertir más en la desalinización del agua y el uso de sistemas de riego que ahorran agua. guillermo murrayCientífico ambientalAN M. Pero lograr que el gobierno y sus ciudadanos realicen los cambios será un desafío. “Detrás de cada gran problema tecnológico, hay un problema social“, él dice García.