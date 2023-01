Aise.it – ​​​​Agencia internacional de prensa extranjera

Roma\Hielo\- Tendrá lugar en la biblioteca el jueves 2 a las 17.30 h.Organización Internacional Italiano-Latinoamericana – IILAevento “La literatura no son solo palabras. Centro de Prosa de No Ficción en México e Italia”. una reunión con Filippo La Porta y Nicola Botticelli.

Luego de las palabras de bienvenida del Secretario General de IILA, antonella cavalieri, y Embajador de México, Carlos García de Albavan a intervenir Felipe La Porta, Ensayista y Periodista, E Nicolás Bottiglieri, editor y escritor. Durante el evento también se transmitirán dos intervenciones virtuales desde México, el crítico literario mexicano Christopher Michael Domínguez y el autor Fabricio Cozalter.

La Porta y Bottiglieri discutirán el resurgimiento de la no ficción –crítica, biografía, prosa moral y cívica, memorias, reportajes, diarios– en la cultura italiana y mexicana.

“¿Y si el mundo tuviera una naturaleza de artículo, es decir, una forma fragmentada, desorientadora, multifacética?” Esta es la única pregunta extraña que se hizo Alberto Savinio. Desde su nacimiento con Montaigne en la época moderna, el ensayo, creado por la soledad y el gusto por la conversación, se acerca al carácter mexicano. De Octavio Paz a Fuentes, de Mancivas a Ibercuengoidea, de Elizondo a Villoro, de Alejandro Rossi a Bidol, de Elena Poniatowska a Gabriel Zide, los protagonistas de los años rugientes de la marcha literaria mexicana, cuando los periódicos aún eran oficiales. ¿Sigue siendo así hoy? La mejor prosa de posguerra de la literatura italiana se encuentra en los ensayos de Calvino, Manganelli, Pasolini, Chiascia, Natalia Ginsburg (¡incluso más que en sus novelas!).

Durante el acto también se presentará la revista “Inundaciòn castàlida” de la Universidad Claustro de Sor Juana, dedicada a la literatura italiana. (hielo)