BMW presenta su nueva línea de bicicletas para 2023, aquí está el precio: un auge en los vehículos eléctricos

BMW tiene la intención de conquistar el mercado de las bicicletas de carreras, con y sin energía eléctrica. Los precios son para target medio y alto, a partir de 5.000 euros.

¿Quién hubiera pensado que esto estaba tan mal? La historia de BMW se detiene en automóviles y motocicletas. La evolución de una compañía extraordinaria, con un pasado increíblemente glorioso que honrar, que apunta cada vez más al mundo eléctrico, incluye Hear, Hear,Así como bicicletas, especialmente e-bikes.

No esperabas eso, ¿verdad? Entre la segunda mitad de 2023 y el comienzo crepitante de 2024, BMW lanzará al mercado su gama de motos, que puede costar hasta 7.000 euros. ¿el precio? Totalmente justificado por calidad, tecnología y diseño. ¿Alguna vez pensó que algún día podría decir que su BMW en el garaje no es un automóvil, no es una motocicleta, es una bicicleta?

Las bicicletas eléctricas de la marca BMW podrían estar en el mercado antes de lo que piensas. Esto es gracias a la nueva asociación con Fabricante francés de bicicletas Angell Mobility. Los fabricantes de automóviles han cambiado inesperadamente su estrategia recientemente, efectivamente, están expandiendo su huella y librando una “guerra” para llevar bicicletas eléctricas al mercado, aunque rara vez, con los onerosos compromisos que ya tienen, producen internamente. Esto significa que los externalizan a terceros, con la abrumadora tarea de mantener sus nombres en alto.

La mayoría de los fabricantes de automóviles, eso sí, son socios de los fabricantes de bicicletas existentes. Esto es exactamente lo que ha estado haciendo BMW desde que decidió lanzar sus hermosas bicicletas eléctricas totalmente equipadas bajo su marca Mini. Las bicicletas pueden estar listas para fines de este año, según los expertos. Angel Movilidad Es una empresa bastante nueva, fundada en los últimos 3 años. A pesar de su edad relativamente joven, La empresa ya se ha hecho un nombre con dos modelos de bicicletas eléctricas que se basan en un diseño único. Que incluye características de tecnología avanzada como conectividad de aplicaciones, señales de giro y sistemas antirrobo integrados que permiten a la empresa proteger las bicicletas contra robos.

BMW, por tanto, no ha perdido la oportunidad de contar con la empresa más dinámica actualmente en Europa en lo que respecta a la producción de bicicletas eléctricas, que se han convertido en una verdadera pasión para el público. Todos se apresuran a comprar una bicicleta eléctrica, todos quieren una bicicleta eléctrica y tú crees que sí. ¿Ha perdido BMW la oportunidad de embarcarse en este negocio?

BMW se lanza de cabeza al mercado de las bicicletas: aquí están las nuevas líneas de bicicletas, Mini y 3T listas para impresionar

La nueva estrategia de BMW de fabricar scooters eléctricos de marca no es el primer “movimiento inesperado” de la compañía en el mercado de la movilidad pequeña. BMW presenta conceptos para Bicicletas de carrera, incluidas bicicletas eléctricas de alta potencia, scooters eléctricos más pequeños e incluso bicicletas eléctricas de carga.

Varios fabricantes de automóviles, como BMW, se han subido al carro del mercado de bicicletas eléctricas en los últimos años, con la esperanza de hacerse con su parte de un mercado en rápida expansión. Será interesante ver quién gana. Pero eso no es todo. Porque en lo que respecta a las bicicletas “profesionales”, aquellas que anhelan un estilo deportivo y grandes imágenes de carreras, BMW ya tiene en mente la línea 3T.

¿Te sientes el Gianni Bugno moderno o el nuevo Contador? ¿Tienes fuerzas para rodar una media de 40-50 km al día? 3T volverá a ser el fabricante exclusivo de bicicletas para BMW. Habrá seis bicicletas diferentes para elegir, Algunos con pedales, otros con la ayuda de un motor eléctrico. Están los BMW Exploro Gravel, Exploro Road y Exploro Urban. Cada una de estas tres bicicletas tiene su propia versión eléctrica, Para un total de seis bicicletas nuevas.

BMW 3T Explora Ultra Gravel ($4,999) Es la bicicleta más polivalente de la marca, con capacidad para andar en bicicleta tanto por carretera como por caminos de tierra. Con un marco y un manillar de fibra de carbono, la Exploro Gravel es liviana, fuerte y fácil de manejar. Obtiene 12 marchas, con asistencia eléctrica, gracias al SRAM Rival XPLR, además de un peso en vacío de 8,5 kg (19 libras). También viene con neumáticos gruesos para un verdadero guerrero de grava: Fulcrum Rapid Red 900, 650b.

Explorador Ultra Gravel Boost ($ 7,999) Es básicamente lo mismo que el Exploro Gravel, excepto que tiene un poco más de potencia gracias a la asistencia del pedal. Un pequeño motor eléctrico MAHLE impulsa la rueda trasera y el neumático, mientras que el resto de las especificaciones siguen siendo las mismas. Sin embargo, el motor agrega peso, lo que eleva el peso total a 11,5 kg (25 lb). También tiene el mismo casete Sram Rival XPLR y juego de ruedas Rody Alloy 650b.