Devil May Cry: dos juegos de Capcom han sido eliminados de Steam

Historia similar a Devil May Cry 3. De hecho, la Edición Especial publicada en 2006 ha sido retirada de la venta, pero la Edición Especial aún se puede comprar. La versión remasterizada está incluida en Devil May Cry HD Collection. Publicado en 2018, que proporciona gráficos actualizados.

En cuanto a Devil May Cry 4, solo se eliminó la versión original, mientras… La edición especial todavía está disponible para su compra. . Este último es una reedición publicada en 2015 que presenta muchas características nuevas y mejoras. Por ejemplo, es posible jugar con tres nuevos personajes (Vergil, Lay y Trish), hay un modo Caballero Legendario y se han introducido nuevos efectos visuales y mejoras gráficas.

En ambos casos, se produjo la eliminación de Steam. sin previo aviso Y sin un motivo claro por parte de Capcom, que aún no se ha pronunciado al respecto. Cabe señalar que de hecho todavía es posible adquirir ambos juegos, pero en formatos diferentes.

Según informa Wario64, se han lanzado dos juegos de la serie Devil May Cry Retirado de la venta por Steam . Específicamente hablemos de ello. Devil May Cry 3 Edición especial Y Los demonios podrían llorar 4 .

Spec Ops: The Line también ha sido eliminado de Steam

En términos prácticos, actualmente en Steam es posible adquirir toda la serie Devil May Cry, desde el Capítulo 1 hasta el Capítulo 5, solo que las versiones originales de los dos juegos mencionados ya no están disponibles.

Por el contrario, os informamos hace unos días que Spec Ops: The Line también ha sido eliminado de Steam y en su caso no hay otros formatos a la venta en la tienda de Valve por lo que es necesario contactar con otras tiendas como GOG. y Paquete humilde. Incluso en este caso todo ocurrió sin previo aviso, con la esperanza de que los mencionados fueran casos aislados y no el comienzo de una tendencia negativa.