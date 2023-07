Beatriz Borromeo y la filtración sobre Juan Carlos en Netflix: “La confesión de Vittorio Emanuel es la primicia”

La periodista Beatriz Borromeo habla hoy de la grabación de audio del Rey Juan Carlos de España en los documentales Príncipe en Netflix. En una entrevista concedida a Corriere della Sera El presentador recuerda que el príncipe Vittorio Emanuele admite que fue testigo del accidente que le quitó la vida al hermano del rey, de 15 años. «Se encubrió de inmediato el hecho de que Savoy, en su adolescencia, es decir, en los años en los que sabía todo sobre el mundo, presenciara un accidente similar al suyo, que le provocó una muerte (muerte del hermano menor de Juan Carlos, Alfonso , quien murió por un balazo accidental, ed.), es la pieza que falta para entender verdaderamente la historia de Cavallo”, dice Borromeo en su conversación con Paola Polo.

Borromeo luego explica cómo obtuvo la confesión: «Vittorio Emanuele repitió varias veces la historia de Juan Carlos al final de la entrevista, a mí y luego a otros miembros de la tripulación. Fue él mismo, de manera bastante espontánea, quien conectó los dos hechos. Creo que lo hizo por la profunda similitud que hay entre ellos, tanto en la dinámica de los accidentes como en la forma de afrontarlos después. Así que creo que quería decírnoslo para que podamos entender completamente el contexto en el que creció. Era material delicado, pero cuando Paolo Bernardelli, nuestro productor ejecutivo, tuvo la idea de suspender la grabación, inmediatamente nos dimos cuenta de que funcionaba, porque dio esa explicación adicional para que pudiéramos volver a leer los tres episodios con una nueva conciencia. .” Agrega que “esa primicia puede parecer separada del resto solo para un observador casual”.

Por otro lado, Emanuele Filiberto declara que no está arrepentido y creo que no debería estarlo, porque de él surge una imagen profunda e inédita. Me alegró mucho que considerara equilibrado el documental y, con su ayuda, pudimos abrir muchas otras ventanas a la vida del príncipe: su infancia, los años de exilio, su historia de amor con Marina, Irán, y ser un hijo abandonado que logró romper esa dinámica emocional convirtiéndose en un buen padre. Lo que hace, entre otras cosas, que Emmanuel lo defienda, independientemente del resto de su vida, tan humano”.

