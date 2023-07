Yaman podría estar feliz de que viola venga a Mare 2, pero evite citar a Francesca Chillemi: Esto es lo que sucede

Kan Yaman vuelve al papel de Francesco Demir en la segunda temporada de Viola Comes to Mary, pero se aleja de Francesca Chelmey.



El rodaje ha comenzado oficialmente. La segunda temporada de Viola Comes il Mareel cuento de hadas emitido en Canale 5 que ve a sus protagonistas Yemen puede Y Francesca Chelmey. Sin embargo, a diferencia del conjunto de la primera temporada, el entusiasmo del apuesto actor turco es todo por el guión y muy poco por su coprotagonista, quien cuidadosamente evita citar después de los chismes de su pelea.

¿Pueden Yaman y Francesca Chelmey seguir en la pelea? pista

Durante el rodaje de la primera temporada de Púrpura como el marY Yemen puede Y Francisco SchlemmEntablaron una bonita relación y el actor turco admitió sentirse ayudado y comprendido por su colega siciliana, sobre todo gracias a su paciencia en la supervisión del plató. De hecho, en el cuento de hadas de Canale 5, Yaman protagonizó por primera vez íntegramente en italiano, lo que no es poca cosa para él, que siempre ha amado tanto nuestra lengua y cultura que eligió Italia como su hogar y Roma como su segundo hogar. . Sin embargo, algo cambió drásticamente entre los dos poco después del final de la transmisión de la serie de televisión y YAman miró distante y frío hacia Chelmi.lo que llevó a los expertos en chismes a creer que el actor esperaba el nacimiento de un romance con el siciliano y estaba profundamente decepcionado.

Esta versión de los hechos nunca ha sido confirmada y Can siempre ha evitado el tema. Hasta la fecha, estoy oficialmente de vuelta en el grupo Viola Come to Mare para la segunda temporada Que es probable que sea el aire en el otoño, Yemen Dice que está feliz de estar de vuelta en Dor. francisco demirSin embargo, intercambió muchas bromas sociales con su colega Giovanni Nasta. Cuidadosamente evite citar a Chillemi. Pero gracias a ella, nos enteramos de que el rodaje de la novela se llevará a cabo próximamente, por lo que es imposible que los dos compañeros no se reúnan.

relájame Publicó algunas capturas de pantalla con texto en la mano, pero por extraño que parezca Poder Él nunca aparece cerca de ella. ¿Qué pasa entre los dos? Actuando de esta manera, los dos actores confirman la crisis que los atrapó el año pasado, poco después de la alfombra roja de la pareja en el Festival de Cine de Venecia. Sin embargo, según algunos, sería fácil hacer marketing para aumentar la curiosidad sobre la serie de televisión y la nueva temporada. ¿Cuál sería la hipótesis correcta? Yaman no tiene intención de dar explicaciones, simplemente está feliz de volver a estar en los zapatos de Demir. Con su brillante moto deportiva.