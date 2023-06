Barbara D’Urso, esta vez es oficial: “El comienzo de una nueva aventura”

Lo que antes era solo una sospecha finalmente se convierte en oficial. Barbara D’Urso habla de su nueva aventura…

Barbara D’Urso es una de las anclas de la cadena de televisión Mediaset. De hecho, lleva años logrando récords de audiencia.

Sin embargo, la red privada lo arrincona cada vez más, prefiriendo enfocarse en otros conectores, razón por la cual el presentador Ya no tiene emisión vespertina Ni siquiera el domingo.

Hace meses que circulan rumores de que el presentador del Napoli está a punto de dejar Mediaset definitivamente. Hasta Netflix está coqueteando con ella para mostrar la realidad.

Ahora Bárbara D’Urso Decidió hablar de su nueva aventura.y anunciarlo a todos en Instagram. eso es lo que es…

La nueva aventura de Barbara D’Urso

Bárbara D’Urso hizo un anuncio en redes sociales para hablar de iniciar un nuevo proyecto. Se ha hablado durante mucho tiempo, pero ahora es oficial. De hecho, escribió:Es el comienzo de una nueva aventura.. Ideas brillantes y divertidas pueden surgir de hermosas y verdaderas amistades… y aquí… nuestros eventos… Listo para hacerte soñar con nosotros! ¡Entre los muchos compromisos (televisivos y de otro tipo) y en el más estricto secreto hemos pensado en este proyecto dedicado a todos aquellos a los que les gusta sentir la fantasía! B & cuento de hadas.

Así que anuncio la fundación de “b & cuento de hadasSu propia agencia de eventos que organizará fiestas privadas de lujo, brindando a todos la oportunidad de vivir grandes experiencias.El proyecto es en colaboración con mi amiga Francesca Caldarelli. La mujer es una empresaria propietaria de clubes de lujo en Milán Como Penélope o Home at The Dome. Según muchos, esta será una de las primeras señales de su adiós definitivo a la televisión.

Lite en la Quinta Tarde: Todos contra Todos

Hubo una dura batalla entre Barbara D’Urso y dos invitados Marco Ferrari y Paula Filli. Efectivamente, la vidente siguió interrumpiendo al presentador. En ese momento, Fely se volvió hacia Bárbara y le dijo: “Bárbara, ¿quieres que me levante y me vaya? Porque no es posible. Es tu casa… ¿y este hombre gobierna tu casa?”. El presentador no tardó en contestar: “No me gusta la palabra mando, Ni siquiera me gusta cuando me amenazan. Para levantarse y marcharse”.

En ese momento, el invitado respondió: “Entiendo que esto es un poco difícil de entender…”. Bárbara D’Urso En este punto decidió cortar a la mujer abruptamente. Él dijo: “Paola, no nos trates como idiotas, porque no lo somos. No nos digas “Entiendo que es difícil de entender”. Nos tratas como tontos”.