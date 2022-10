Bailando con las Estrellas 2022 Episodio Dos / En Vivo, elimina a Marta Flavy y Simon Arena

Live Dancing with the Stars 2022: comentarios en vivo, episodio dos, 15 de octubre

¿dentro o fuera? marta fluffy y simon arena escapa con Darío Cassini y Lucrezia Lando Para llegar al tercer episodio de Bailando con las estrellas 2022. Rendimiento flash antes de saber quién quedará fuera de la audiencia de las redes sociales. Millie Carlucci convoca a las duplas a toda prisa para volver al ruedo para el desempate decisivo. Después del último baile, la publicidad llega a tiempo y al mismo tiempo se cuentan los votos. Aquí está el veredicto: Deshazte de Marta Fluffy y Simon Arena. Simon y Sarah tienen la posibilidad de atrapar a la pareja excluida, pero prefieren no usar el “bono”. Marta y Simon quedan oficialmente eliminados. (Actualización de Jacopo D’Antuono)

Marta Flavy y Simon Arena, eliminan Bailando con las estrellas / Salta la repetición…

Eliminación de Dancing with the Stars 2022: ¿Marta Flave o Dario Cassini?

Gabriel Jarco y Giada Lenny superan todos los límites Bailando con las estrellas 2022 Y se preparan para plenos puntos, al menos entre los miembros del jurado. Incluso hay una bendición completa para Caroline Smith. Pero no solo. Cuarenta y siete puntos por pareja. además Alessandro Egger y Toff Velfor Se ha confirmado en niveles muy altos. Di Giorgio y Porco quedaron segundos en la clasificación provisional, mientras que Gabriel Garco fue primero. Le toca al tesoro de Matano y Era, íntegramente dedicado a Magini que salta al primer puesto. Aquí viene el veredicto de la audiencia para entender quién pasa al tercer episodio, basado en acuerdo conjunto.

Alex Di Giorgio y Moreno Porco, Bailando con las estrellas / Canino Move: ‘Son como dos hermanos menores’

Aquí están las parejas avanzadas: Gabriel Garco – Giada Linyi, Emma Stocolma – Angelo Madonia, Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Cosmina, Giampiero Mugini – Vera Quinonen, Enrico Montesano – Alessandra Tripoli, Luisella Costamania – Pasquale La Banvia, Rosanna Di Giorgio – Eva Moreno Borco , – Samuel Peron, Paula Barali – Rolly Madden y Alessandro Egger – Toffe Velvor. En el play-off se formó la pareja Marta Flavi – Simon Arena y Dario Cassini – Lucrezia Lando. ¿Quién será eliminado? (Actualización de Jacopo D’Antuono)

Rosanna Banfi se compensa

Nos estamos acercando gradualmente al gran final del segundo episodio de Bailando con las estrellas 2022 Y se acabó el turno Rosanna Banfi y Simón Casula. En el clip, la actriz habla sobre el tumor que tenía y se movió. La actuación en la pista de baile es más que convincente. Ha habido progreso desde la semana pasada y el jurado otorgó 36 puntos a la pareja. Todavía depende de Gabriel Jarco y su entrenadora Giada Lenny, luego dos programas más antes de ingresar a los índices de audiencia y comprender quién quedará fuera del Episodio Dos. (Actualización de Jacopo D’Antuono)

Selvaggia Lucarelli intenta con Gabriel Garko: “¿Te tomas un café conmigo?” / Abastecido para el novio Lorenzo

Eva Zanishi bailando con las estrellas

luisella costamagna Lesión gana y encanta A Bailando con las estrellas 2022A pesar de las dificultades del caso. La mágica exposición presentada por la premiada periodista. es hasta Eva Zaniecki y Samuel Perón, con el cantante que promete no jurar más. Archivo, tal vez, la polémica con Selvaggia Lucarelli, en la pista de baile, se divierte y se divierte, con su último twerk. “Me parezco a la difunta reina Isabel”, bromeó Zanechi después de entretenidos comentarios del jurado, quienes apreciaron su energía y espíritu. Alberto Matano, sobre todo, la alienta y la alienta. Pero los otros jueces, al final, son más duros que nunca. El IVA se lleva 31 puntos, incluida una bonificación de +10 puntos. (Actualización de Jacopo D’Antuono)

Montesano vuelve a acertar pero…

Massimiliano Gallo A. Bailando con las estrellas 2022 Para promocionar la nueva serie Vincenzo Malenconico – Advocate of Failure, que se transmite desde el jueves en Ray 1, pero sobre todo para la conquista de un importante tesoro. Sorprendentemente, los jurados solo otorgan 30 puntos esta noche. Hay dos cifras firmadas por Mariotto y Lucarelli. Esto es para bloquear a Alberto Matano, quien los había “chantajeado” poco antes. “¡Es su juego contra Matano!”, le explica Carlucci al actor. Mientras tanto, el jurado popular los trajo de regreso, acusándolos de no tratar con el invitado. luego toca un Enrico Montesano y Alessandra Trípoli Respecto a la carrera. En el clip, Montesano habla de la pandemia y se deleita en volver a los escenarios: “Llevo 3 años preso. Con Bailando con las estrellas estoy de vuelta en casa”. (Actualización de Jacopo D’Antuono)

Alberto Matano “chantajea” al jurado

Lorenzo Biagarelli y Anastasia Kusmina No estoy nada convencido Bailando con las estrellas 2022. La única que se regocija, quizás, es Silvagia Lucarelli: su novio y entrenador bailan a una distancia prudente, como prometieron, pero no son capaces de dar ciertas sensaciones. A Anastasia le gustaría profundizar en su relación con Lorenzo, pero puede estar arriesgándose. Si quería continuar con su aventura de baile, por supuesto, la mejor mitad de Selvaggia tendría que separarse un poco. espacio entonces un Emma Stokolma y Angelo Madonia Para una Bachata que merece una buena puntuación. Sin embargo, Alberto Matano advierte al jurado del jurado: si es demasiado severo, el jurado popular se encargará de criar a los competidores más punibles. (Actualización de Jacopo D’Antuono)

Giampiero Mugeni rompe el jurado

vals Giampiero Mogini y Vera Kenwyn La ovación de pie es bien merecida. bailando con las estrellas 2022, Sobre las notas de Viva l’Italia. Guillermo Mariotto se sorprende y felicita a “El Bailarín” por interpretar de la mejor manera posible esta función. Smith es de la misma opinión y agradece el espíritu con el que Giampiero se sumerge en esta nueva aventura televisiva: “Sin mencionar que hiciste todo a tiempo, tu mensaje es bueno”. “Delgada y elegante”, dice Zazzaroni. “Me conmovió este baile. No sé por qué, pero me gusta mucho todo”, dijo Canino.

Lucarelli no ve el pelo en Mugini y dice: “Mariotto tomó la delantera con malas palabras la semana pasada, no veo nada peludo”. Un intercambio muy entusiasta entre Lucarelli y Mughini, quien le sugiere que no se tome demasiado en serio su papel como jurado. Para Ira, Selvaggia estropeó un momento poético. Paleta: 10 Zazzaroni, 5 Canino, 4 Smith, 1 Lucarelli, 10 Mariotto. (Actualización de Jacopo D’Antuono)

Mughni lo intenta de nuevo en el segundo episodio de Bailando con las estrellas

Paola Paralli Es más que no según el jurado Bailando con las estrellas 2022Mientras Darío es poco convincente y mastica amargura cuando escucha los comentarios del jurado. Guillermo Mariotto es un reconocimiento y su comentario se centra en el encanto irresistible de Lucrezia, más que en su actuación. Canino va directo al grano y dice: “Puedes dar más”. El total de votos es bajo y se reduce en diez puntos desde el primer episodio. Desde la habitación de Paws Stars de Iva Zanicchi, pero vuelve primero a lo legendario. giampiero mugeni, protagonista la semana pasada en un tiroteo con Marioto. ¿Cómo será la tarifa esta noche? (Actualización de Jacopo D’Antuono)

El jurado rechazó a Marta Flavy y Simon Arena

marta fluffy y simon arena No convenzas al jurado Bailando con las estrellas 2022 2 y cero posan con su plantilla. Le toca a Paola Barale, quien se le ocurre una versión oscura y espera que las expectativas no decepcionen. “Tal vez esperaban algo diferente de mí”, dijo Shubrite en el clip introductorio. “Sé quién quiero ser, soy una persona decente, no agresiva. A veces es precipitado y controvertido, pero también es muy leal y honesto. He aprendido el valor de la verdad a través de las tonterías que me han dicho. .” Gran curiosidad verlo en acción esta noche, especialmente por Selvaggia Lucarelli, esta noche en versión odalisca. (Actualización de Jacopo D’Antuono)

Bailando con las Estrellas 2022, Luisella Costamagna se lesiona

Todo está listo para el segundo episodio de bailando con las estrellas 2022, Después de la polémica y la emoción de la semana pasada. Eva Zanishi Bonificación de diez puntos en este segundo episodio, mientras Darío Tiene que lidiar con una penalización de diez puntos. Entre las últimas noticias, Lesión de Luisella Costamagna Quién tendrá que apretar los dientes para llegar a la pista con regularidad. Enorme curiosidad por entender cómo evolucionará la clasificación de Bailando con las estrellas 2022 y también por descubrir los nombres de los primeros que quedan fuera esta temporada. Entre los invitados de esta noche, como Dancer for One Night, se encuentra Massimiliano Gallo. Después del anuncio comenzamos… (Actualización de Jacopo D’Antuono)

Bailando con las estrellas 2022, avances y episodio dos en vivo

Tras el gran éxito del primer episodio, el sábado 15 de octubre, a las 20.35 horas, se celebró la cita con Bailando con las estrellas 2022. Justo después del lanzamiento de Tg1 a las 8:00 p. m., Millie Carlucci y Paolo Pelli Volverán a recibir al público en una segunda cita con el talent show Raiuno que, desde hace años, tiene pegados a millones de espectadores frente a las pantallas de televisión. Para juzgar todos los espectáculos, también esta noche, habrá un jurado presidido por carolina smith escrito por Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni y Selvagia Lucarelli Y quién podría ser el protagonista en un enfrentamiento con Eva Zanishi tras lo ocurrido en el último episodio.

Para dar voz a la gente de casa, a un costado de la pista hay rostros antijurados, conformados por Rosella Era, Sara de Faira y Simone de Pasquale Quien tiene asignada la tarea de premiar a los concursantes que son sancionados por el jurado de expertos con Alberto Matano quien repartirá el tesoro. También esta noche habrá una bailarina por una noche. Después de Carlotta Mantuvan, será hasta Massimiliano Gallo desempeña este papel.

Parejas compitiendo en Bailando con las Estrellas 2022

una carrera Bailando con las estrellas 2022 acabo de empezar Al final del primer episodio, no se eliminó ninguna pareja. Esta noche estarán en la ruta del Foro Itálico las siguientes parejas mencionadas: Iva Zanicchi – Samuel Perón; Paola Paralli como Rolly Madden; Marta Flavi – Simón Arena; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Rosanna Banfi – Simón Casula; Emma Stokolma – Angelo Madonia; Gabriel Jarcow – Giada Lenny; Enrico Montesano – Alessandra Trípoli; Giampiro Mugeni – Vera Quinonen; Dario Cassini – Lucrecia Lando; Alex Di Giorgio – Moreno Porco; Lorenzo Biagiorelli – Anastasia Kuzmina; Alessandro Egger – Terciopelo duro.

Cada semana, todas las parejas de la competencia prueban un estilo diferente, como bailes caribeños, bailes estándar y bailes latinoamericanos, pero también ejercicios sorprendentes. ¿Qué coreografías presentarán a la publicación durante el Episodio Dos?

Luisella Costamagna en Libra, ¿se retira de Bailando con las Estrellas 2022?

El segundo episodio del programa. Bailando con las estrellas 2022 Ya dando el primer suspenso a la afición del Raiuno por la lesión de Luisella Costamagna que tuvo que parar nada más debutar. Y la periodista anunció, a través de una publicación en el sitio de Instagram, que resultó lesionada y explicó que recién esta noche se enterará si puede bailar o no. “Tuve una lesión en la rodilla y ahora lo estoy. Mañana los médicos me dirán si puedo probar a bailar el sábado. En caso de que necesitemos todo su apoyo: ponga un “me gusta” en nuestra tarjeta Costamagna / LaRocca cuando se publique en las cuentas oficiales del programaescribió Costamagna.

Como todos los programas de Rai, el segundo episodio de Bailando con las estrellas 2022 se podrá ver en directo por televisión y en streaming ray play Disponible como sitio web y como aplicación.

