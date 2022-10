El email secreto de Angelina Jolie a Brad Pitt: “Hasta ahora me es imposible hablar de eso sin llorar”

“Alcohol Le hizo mucho daño a nuestra familia. Ya no deseo tener nada que ver con la bodega que tenemos juntos.” En una época de excelentes separaciones y divorcios en Italia y en el mundo, a menudo se acompaña de alguna vulgaridad tanto en las redes sociales.Hay un correo electrónico de Angelina Jolie a Brad Pitt con melodías conmovedoras. Las llamaban Brangelina, como si fueran una. Durante seis años chocan sin descanso. La letra del correo electrónico subraya la verdadera razón por la que los actores se separaron según Jolie: el alcohol en particular y los excesos de Brad. Tenía que mantenerse en secreto. En cambio, fue Publicado por @magshrts1 en TikTok Y el Está registrado como original. De hecho, será parte de los documentos para un caso judicial para 2021. Angelina toma un caso Chateau Maraval, el castillo en Francia donde Brad se casó. Propiedad compartida.

Este correo contiene una revelación. De hecho, el vino se produce en la empresa del castillo. Jolie, quien siempre consideró que el abuso de alcohol de su esposo era el motivo de la separación, escribió:No me siento involucrado, abierta o encubiertamente, en un negocio a base de alcohol.cuando las conductas generadas por esta sustancia perjudican gravemente a nuestra familia.” ¿El episodio sensacional? Lo que pasó en 2016 en un avión privado. claramente cambiado de casa, Levantó las manos a sus hijos y les derramó cerveza.. Esta siempre ha sido su historia. Y ahora ese año, 2016, también vuelve en este último post: “Para mí, Maraval murió en septiembre de 2016. Todo lo que he visto desde entonces me lo ha confirmado, lamentablemente.. El lugar que marca el final de nuestra familia es un negocio centrado en el alcohol.Los trasfondos no son brillantes, sino urgentes: “Tus sueños en tu relación con la actividad y el alcohol son solo tuyos y los has dejado dolorosamente claros. Te deseo lo mejor en los negocios, y espero sinceramente que algún día los niños, cuando crezcan, piensen diferente sobre Miraval y vengan a visitarte”.

De hecho, otra batalla se esconde detrás del estallido de Angelina. De hecho, acusa a su esposo de ser el dueño. Siempre dirigió la empresa por su cuenta, nunca informándole de sus decisiones. De hecho, ella le ofrece dos posibilidades: o vender, y dice que está dispuesta a echar una mano para identificar un comprador. O quiere que su esposo compre sus acciones. A partir de ahí comenzó una nueva etapa de este divorcio muy turbulento. Pitt demandó a su esposa, acusándola de no gastar en el proyecto. La compañía de Angelina, Nouvel, a su vez arrastró a Brad a la corte, acusándolo de idear un plan para despedirla del trabajo. Él está buscando $ 250 millones en daños. Sin embargo, en su correo electrónico recuerda el Palacio Francés con palabras conmovedoras: “Es un lugar Mantener la promesa de lo que podríamos ser y que pensé que me convertiría. Incluso ahora me es imposible hablar de ello sin llorar”.