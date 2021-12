Ladies ‘Paradise 6 de diciembre 6 de diciembre de 2021: Episodio

Avance de Ladies ‘Paradise 6 de diciembre, 6 de diciembre de 2021

Paraíso femenino 6 El 6 de diciembre de 2021 se transmitirá por primera vez en Rai 1 a las 3:55 p.m. La cita en este momento es en el canal 1 de Al Rai, a menos que haya un cambio en la programación. Alternativamente, puede seguir el episodio en vivo y bajo demanda en RaiPlay.

¡A continuación encontrará avances de Il Paradiso delle Signore 6 para el 6 de diciembre de 2021!

Ladies ‘Paradise 6 Episodio 61 Conspiración

Stefania Decidí mudarme a Casa Colombo. No fue una elección fácil para ella. De hecho, cuando Ezio Le tomó su tiempo a la chica y le propuso matrimonio. Como mujer adulta, su padre no la presionó, a pesar de que ella deseaba desesperadamente vivir bajo el mismo techo que su hija recién encontrada. Gloria El padre de la niña aconsejó no obligar a la niña a elegir. Quizás ella no estaba lista … Ahora, aparentemente, lo está. Quien no reacciona bien a este cambio es Irene. De hecho, Cipriani siempre había temido que Colombo se alejara de ella. Irene está abrumada por la tristeza. Decide no venir a trabajar. Gloria interviene para remediar la situación. La rubia Venus se da cuenta de que ha exagerado. Entonces la niña va a Casa Colombo al final del día. Es la hora de la cena cuando llama a su puerta.

vegano Puedes celebrar un logro. Consiguió un contrato indefinido en Paradiso como diseñador de moda. Sin embargo, no puede ser pacífico. gusano de madera ¿Qué le pasó a su padre Aquiles? Vuelve para perseguirla. No puedo hacer como Cosimo Sugiere dejar el pasado en paz y mirar hacia su futuro prometedor. especialmente hacia Adelaide E Umberto Flora No puede ocultar la tensión.

Armando Se preocupa por Salvatore. Decide enfrentarse al chico. Ella no puede decirle toda la verdad, sino solo una parte. El objetivo del gerente de almacén es la defensa. Inés.