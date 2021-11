Arriba y abajo, Top E Flop Dell GB México 2021

El ambiente festivo de la Ciudad de México nos ofrece muchas cosas entre bastidores de Kippi, entre ellas convulsiones dolorosas, apuestas bien elegidas, tremendos malentendidos y visiones en un 4K especial. Llámanos por U&D, T&F o lo que quieras, pero siempre encuentra lo mejor (arriba o arriba) y sobre todo lo peor (abajo o fallado) de F1 aquí. Y luego tuvimos una serie de “Say-Go! ¡Di-vamos! ”. Para encontrar el lado conflictivo del fin de semana mexicano de GB, todavía resuena entre nuestros oídos.

Gran emoción en México por el regreso de la F1 tras el cierre forzoso de 2020. La actuación acrobática de los escoltas de motociclistas se destaca en los múltiples intentos de hacer del fin de semana un verdadero escenario en la Ciudad de México. Como puede ver en la foto de abajo, el nuevo Poncerello apareció con gran dificultad física para darse cuenta de una complejidad instantánea. De hecho, unos cientos de metros después chocaron con el suelo y afortunadamente escaparon con algunas heridas. El inspector Rodríguez parece haberse rendido al principio, por lo que la exhibición fue rebautizada, al igual que el nombre del circuito que corrió la carrera. Herms Rodríguez



F1, GP México 2021: Herms Rodríguez

Encima

Max Verstappen: Después de la decepción del sábado y el profundo resentimiento por el pobre Sunoda, MV Megusta ajustó la situación tomando solo una curva, inmediatamente tomando la delantera en la carrera y dirigiéndose silenciosamente hacia la novena victoria de la temporada. El único inconveniente del día fue que las Damas vinieron detrás de la bandera: izados por un campeón mundial muy pesado, su dinámica lo elevó y lo llevó a la victoria, pero la expresión de Verstappen se convirtió en una mezcla de dolor y vergüenza. El capítulo me vino a la mente Una escena popular en The Coach’s Ball. Como Oronso Ghana, los holandeses empezaron a gritar.¡Me tomaste por tonto!”, Mecánica responde ”¡Pero no, eres un héroe!Más tarde me di cuenta de que la frase tenía un significado literal, así que dejé las joyas del pobre MV. Centro comercial Verstappen



F1, GP México 2021: Un MV Megusta adolorido …

Tabletas UP

Clan Pérez: Se suponía que el Partido Mexicano era y era el Partido Mexicano. Sergio Pérez levantó a su numerosa afición al ganar la etapa, mientras que su padre Antonio fue el protagonista absoluto de las celebraciones tras la verificada bandera. El entusiasmo del último de Pérez parecía tan alto (en comparación con Sergio en la foto de abajo) que el tercer lugar de su hijo no estaba en duda. El hecho de que hizo una apuesta sustancial en la final de Chéjov parece estar detrás de su alegría, razón por la cual nunca confió en el piloto de Red Bull, Hamilton. En apoyo del estudio, aparecieron varios carteles con la palabra “” en el Tribune.¡Sí! Seko P3(Foto abajo) Antonio distribuyó a su hijo la audiencia para asegurarse de que estaba en la posición correcta. El reto



F1, GP México 2021: el entusiasmo de Antonio, la vergüenza de Seko



F1, GP México 2021: Señales que indican el estado exacto de Seko



Lewis Hamilton: El que levanta la cabeza y vence, triunfa en la simple proeza de ser fiel a su argumento. Políticamente correcto Evite abofetear la potasa al final de la carrera. Ese sábado solo podía ser una ilusión, Luigino lo esperaba, mira el mensaje que llevaba en su camiseta antes de que arrancara, que es lo único que le dio el éxito de la GB mexicana. Profecía



F1, GP México 2021: la predicción de Luigino

Vettel, Rikkonen y Alonso: Detrás de los primeros seis lugares, vemos a los tres campeones del mundo en el ranking de Kippi, un poco más experimentados, pero no listos para acomodar a los más jóvenes. Esperamos con ellos que sigan estancados en los años que llevan juntos en el escenario. No lloré, el mundial de fútbol 2012 está solo en mi ojo



F1, GP México 2021: trío nostálgico

FRACASO

Voltaire Potass: Después de una sorprendente situación polar el sábado, Valterio solo tenía una tarea, que era cerrar todos los agujeros posibles en Verstappen que comenzaba detrás de él. Pero no, quizás por un malentendido (ver foto abajo) Finn movió todo adentro y dio luz verde al MV Megusta, que luego fue enviado a trompo por Ricciardo. En cuestión de segundos, Mercedes fue el final del sueño y muchos puntos se convirtieron en el humo, subiendo a Red Bull Constructors-1. A esto se refiere “Tito” Wolf cuando señala el dedo medio que ves en la foto de portada. Potas solo reparó parcialmente un daño significativo y, con gran esfuerzo, en la final, le arrebató al menos una vuelta rápida a los holandeses. Deletario Potos

Pastillas de Down

Lance Walk: Después de la obra maestra del sábado, golpeó con fuerza a Ricciardo en las primeras vueltas tras el regreso del coche de seguridad el domingo, cuando quedó devastado por el coche que lo esperaba en la primera vuelta de la ronda de clasificación y la salida de la etapa de salida esperando. él. . La alegría del padre es comprensible cuando Lance pasa por debajo de la bandera, pero al menos de forma segura y fuerte, en la medida en que se hace eco de una frase popular a través del programa “TV” en el garaje de Aston Martin.Banco de puños‘. ¡Mi hijo podría morir!



F1, GP México 2021: Felicidad en Aston Martin

Premios U&D

Premio “Aprobación Pasteuron”

Daniel Ricardo: Tuvo que traer a casa puntos importantes para McLaren, pero el australiano Soficino Hamilton decidió ser un embajador para los fanáticos, enojado con Potas por la mala defensa de Verstappen. En la Exposición de Perth de 2004, cuando el hijo de Jack O’Sullivan prendió fuego a una pelea entre italianos e irlandeses, envió a Valterio en el bucle correcto con el clásico movimiento de parachoques que lo hizo famoso en la Exposición de Perth de 2004. Vengador



F1, GP México 2021: Premio ‘Pastorone Approve’

Premio ‘Minajolian’

Yuki Sunoda: El fin de semana debe ser olvidado para los pequeños japoneses, que ya se ven obligados a comenzar desde la base de la red en lugar de la unidad de potencia. Alfadouri apareció demasiado rápido en México, y Yuki todavía tenía la oportunidad de escalar los puntos, pero su carrera duró unos cientos de metros antes de que se lo pudiera ver disparando hacia el cielo en medio del caos creado por el vórtice de Potos. ., Destruyendo así su coche. La decepción volvió a intensificarse el sábado cuando trató de hacer todo sin molestar a los Red Bulls, pero Verstappen, Horner y Pérez aún lo enturbiaron por su comportamiento. Sunoda planeaba huir a México para escapar de la ira de la selección absoluta, que se dio cuenta con amargura de que ya estaba en el país centroamericano. Lástima, porque su nueva identidad estaba lista. Julio Sonodes

¿TSU va a NDO? La peor confusión entre los pilotos de Red Bull Galaxy. La pobre sunoda se volvió imparable … publicado por U&D: lo mejor y lo peor de la Fórmula 1 Su Sábado, 6 de noviembre de 2021

La esquina predeterminada h.

Juicios y dudas Sierra Vincenti Al final de la GB mexicana, vio salir a Mercedes con una fractura:

Súper fin de semana que pone punto y final al Súper Campeonato del Mundo. Super Super Max ganó y le dio a Hamilton otro golpe en la cabeza, que ahora recuerda como piloto. Woodman, como ya esperaba, ya no está allí para ayudar a Mercedes, sino solo para él. Potass reencarnación del amante del toro rojo. Pérez es el primer mexicano en el escenario en México: una plataforma innovadora nunca antes vista en la F1, que solo Sky puede ofrecer. Ahora que el Campeonato del Mundo ha terminado, no nos dejes para las últimas 4 carreras de celebración y alegría en 4K. Ah, y lo último, ¿estará Russell en Mercedes en Brasil? Yo digo si.

