GB México, Geovinaci Anger: ‘Alfa Romeo destruye mis carreras’

Ahora, después del GB mexicano, se acabó la acción. Las sospechas han sido maliciosas durante mucho tiempo, incluso desde la última temporada de F1. Parece que hay gente dentro del garaje de Alfa Romeo tratando de ir contra Antonio Giovinas. Para probar un estudio predefinido que no está a favor de la conducción italiana. De las estrategias de quiebra, hay muchas, todas con él en el momento adecuado y con Kimi R க்கோ ikk ன nen nunca o casi nunca. Al parecer, esto no solo fue una sensación para sus fanáticos y muchos de sus seguidores, sino también para la mayoría de los fanáticos italianos que solo tienen a un compatriota con él después de un vacío de seis años. Había sospechas y Geovinaci se confirmó con severidad. “¿Alfa Romeo está haciendo todo lo posible para destruir mi carrera? Hasta ahora no quería creerlo. Pero hoy … me decepcionó mucho ”.