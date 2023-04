Antecedentes de la fiesta vipponi después de la verificación final

Se acabó Gf Vip, se acabó la fiesta. Al final de esta edición, hubo una ceremonia final en Roma a la que asistieron casi todos los competidores. Todos parecían disfrutar de la fiesta, pero algo en particular no complació a los vipponi. Así lo informó Deianira Marzano, experta en chismes, quien relató cómo algunos exdados se quejaron de servir la comida: «¿En qué sentido? ¿No está arreglado? No, bueno, ¿querían a Magna? “leemos. «¡Te das cuenta de que esto no es suficiente para él! Espera primero, segundo, tercero y postre”.









Después de la fiesta













Y en la carta de Deianira volvemos a leer: “Nuestro espía nos informa que algunos ex rivales comentan sobre el partido: ‘Qué tacaño es'”. En fin, un partido casi perfecto, se podría decir. Entre los presentes se encuentran Fiboni: Melina Micconi, Gialli Di Donna y Alberto De Pecis, luego Eduardo Tavasi, Micol Encurfaya, Eduardo Donamaria, Antonella Fiordellisi, Nicole Murgia, Jennifer Lamborghini, Luciano Ponzo, Jorge Ciubilan y Luca Salatino. Pero los grandes ausentes son: Luca Onstini, Antonino Spinalbis , Charlie Gnoccchi, Dana Saber, Patrizia Rossetti y Wilma Goech.





en las redes sociales





No podían faltar las publicaciones e historias en las redes sociales de Vipponi. Antonella Fiordelesi pasó toda la velada con su amigo Eduardo Donnamaria a quien también dejó en la pista y se encontró fuera de casa con Luca Salatino y Nikita Pellizon con quienes la amistad continuó. Por otro lado, Alberto estuvo un tiempo con Dunamaria mientras que Tavasi se quedó principalmente con los “Spartans” o Mikol, Geli, Oriana, etc. Entre música y baile, el ambiente era festivo, pero Deianira Marzano reportó un reportaje que se hizo viral.















Última actualización: sábado 15 de abril de 2023 a las 13:20



