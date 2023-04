Más enfrentamientos entre Nicole Santinelli y Roberta de Padua

Hoy, sábado 15 de abril de 2023, se graban los nuevos episodios para hombres y mujeres: descubramos qué sucedió a partir de los adelantos brindados por la página de Instagram de Lorenzo Pugnaloni.

Hombres y mujeres, Armando Incarnato sigue presente, nuevos enfrentamientos entre Nicole y Roberta

Trono en vistas previas:

armando encarnado Estuvo presente en el registro, por lo que el caballero de Campania no fue eliminado del programa de citas. Paula ha estado teniendo una relación cercana con el caballero que bajó por ella la última vez y la dama se topa con él. Gianni Spetti Y también Armando que tomó medidas contra ella. joya Salí con un nuevo caballero llamado helio.

Predicciones clásicas del trono:

nicole Hizo dos outs. con Andrés No la besó mientras estaba con carlo Sí. Roberta vuelve a intervenir y dice que estar afuera con Carlo solo tiene sentido por los contenidos que trajo el pretendiente y no porque ella no aporta nada tangible sino su fisicalidad que siempre la lleva a besar al chico de turno. Nicole quería bailar con Andrea pero él se negó. En ese momento fue Carlo quien dijo que aunque no lo había elegido para bailar, quería hacerlo. Ellos bailan juntos. de cristiano No se habló y no se habló, Nicole no fue a traerlo de vuelta.

