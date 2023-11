Anna Maria Bernardini Di Pace: “Quería ser madre y después de la ruptura trabajé hasta los domingos. Hoy defiendo voluntariamente a los hombres: por eso” – Corriere.it

a María Luisa Agnesi y Greta Sklonich

Dos hijas desde muy pequeña, separada de su marido. La abogada de divorcios más famosa de Italia cuenta su historia: “Solía ​​ponerlos delante del televisor. Todavía tengo sentimientos de culpa. Hoy el 70% de mis clientes son hombres: las mujeres que conozco son dominantes, arrogantes y astutas”.

Anna Maria Bernardini Di Pace, que es extremadamente intimidante y agresiva como abogada de familia (“Sé que dicen que soy una bruja”), tiene un historial de ser madre a tiempo completo de dos hijas muy queridas: habla de su principal carrera materna en la casa de Amelia, provincia de La Spezia, construida entre el Bosque y el Mar, donde se encuentra una de sus oficinas. Pasaron aquí el primer encierro, todos con sus hijas y nietos: “Muchas familias que sufrían las mismas circunstancias colapsaron, y para mí fue la época más hermosa de mi vida. “Éramos nueve y nos masacramos unos a otros, pero iba a mantenerlos allí para siempre”.

Me convertí en madre desde muy pequeña.



“Quedé embarazada cuando tenía 22 años y Francesca nació cuando yo tenía 23. Fue un gran amor con mi marido, probablemente el único amor verdadero en mi vida, aunque tuve muchos. “Estaba tan enamorada que, a pesar de ser tan libre y tan dominante, me puse en sus manos con el plan de tener 12 hijos”.

Agnesi: Entonces, aunque era la mujer común y corriente que todos conocían, no experimentó esa contradicción entre maternidad y trabajo que muchas niñas sienten hoy.



“Por supuesto que no. Desde que conocí a mi marido en la universidad porque era mi profesor, mi sueño inmediatamente fue casarme con él, y lo hice exactamente 9 meses después. Él salió de la universidad con alegría porque me lo pidió”.

Sklonich: Entonces, ¿estaba lista para ser simplemente madre?



“Quise ser madre toda mi vida. Definitivamente mis hijas han sido la mayor emoción que he tenido. Tanto el embarazo, aunque sea difícil, como el parto. “Di a luz de pie en Macedonio Meloni, donde la madre se aferraba a las barandillas de la cama y obligaba al bebé a salir, y las parteras gritaban porque en ese momento sólo se podía dar a luz acostada”.

Sklonich: Creo que hay un hilo conductor en su vida: siempre ha confiado mucho en sus instintos.



“Siempre, incluso ahora tengo 75 años. “Estoy convencida de que las mujeres tenemos más poder en nuestro intestino -porque nuestras decisiones se toman en nuestro intestino- que en nuestro cerebro”.

Sklonich: Cuando estás embarazada, todo el mundo dice: “Tienes que hacer esto y aquello”, pero también dicen: “Sigue tu instinto”.



“Nadie me dio muchas reglas. Tal vez porque mi experiencia de maternidad comenzó cuando era joven: era la mayor con tres hermanos varones. Mi madre enseñaba y salía temprano por la mañana para ir a la escuela. Vivíamos en Chiavina, en Valtellina, donde mi padre era juez, y también se fue a las 8:30, y desde… Cuando tenía cinco años llevaba a mis hermanos a la guardería. Por supuesto, en una ciudad donde nos conocíamos era más fácil, aunque mi padre me hubiera enseñado a leer porque tenía que saber lidiar con la calle”. READ El hermano mayor Phoebe, Jessica Selassie llora por Alessandro y discute con Sophie: '¿Sabías que lo amaba?'

Agnesi: Crecí con la maternidad combinada.



“Sí, mis hermanos son más hijos míos que hijos de mi madre. “Cuando finalmente pude dar a luz a mi hija, fue una explosión de alegría desde el momento en que supe que estaba embarazada”.

Agnesi: ¿Y si con esta inclinación maternal no pudiera tener hijos?



“Nunca pensé en eso. Pero he ejercido la abogacía durante 40 años y he tratado a mis más de cuatrocientos alumnos como hijas e hijos. Entonces también tengo una sensación de maternidad no biológica. Para mí es normal ser así, sé que nunca podré ser político. Por ejemplo, considero que Giorgia Meloni es la verdadera feminista no tóxica porque se pone al mismo nivel que los hombres: la aprecio por esto, nunca podré hacerlo, pero encuentro fuerza en que sea así.

Agnesi: ¿Estás segura de que este podría ser un modelo para mujeres?



“No lo sé, pero me gusta por eso. Para ser una madre sobrevalorada, pasé 5 años con un psicoanalista junguiano, quien me dijo que estaba mal al involucrarme demasiado. Fui porque mi trabajo trataba del dolor familiar y ya no podía diferenciar entre el dolor de los clientes y el mío. Elegí el libro de Jung porque siempre había leído que es Jung quien produce los aspectos beneficiosos del futuro, no Freud quien investiga los aspectos malos del pasado. Ella inmediatamente notó esta expresión exagerada de maternidad, aunque dejó de hacerlo cuando terminó el amor. Para mí, del amor deben nacer los niños, y del amor deben crecer. Tanto es así que les digo a mis clientes: ustedes, los adultos, me pagan, pero yo defiendo a sus hijos, no a ustedes. “He decepcionado a muchos clientes al renunciar a la agencia porque no respetaban a sus hijos”.

Agnesi: ¿Fue así en el caso Totti?



“Sucedió porque había mucha gente a mi alrededor, soy un matón y quería dar órdenes”.

Sklonich: Dijo que hoy está más dispuesto a defender a los hombres porque son el sexo débil.



“Hoy ellos son las víctimas. Cuando comencé a dedicarme al derecho de familia, en 1987, las mujeres eran las más débiles: eran tratadas en todos los niveles sociales como niñeras elegantes. Incluso la bonificación que recibían era ridícula, por eso a finales de los años 80 desarrollé el concepto de nivel de vida que lamentablemente el Tribunal Supremo abolió el año pasado. Pero al mismo tiempo, las mujeres han alcanzado a los hombres en capacidad económica, por lo que no tiene sentido que sean recompensadas con algo que puedan hacer por sí mismas. Ahora tengo que proteger la parte vulnerable: ahora tengo un 70% de hombres entre mis clientes porque no tienes idea en qué se han convertido las mujeres. Matones, gente arrogante, gente astuta”. READ Giorgia, Accidente dramático en vivo: prevención de la actuación | El público está asombrado.

Sklonich: ¿Has alcanzado la cima de tu carrera y tus logros sin renunciar a nada al final?



“Renuncié a muchas cosas porque cuando me separé de mi marido fue muy doloroso, y nunca quise robarles la familia a mis hijas. Pero me dije: soy un modelo a seguir para estas niñas que tenían unos diez años, que no pueden crecer conmigo y que aceptan todo para seguir casadas. “Fui una gran feminista porque luché y fui a manifestarme con Panela, e hice cosas poderosas durante esos años”.

Agnesi: Pero con un sentimiento maternal tan fuerte, ¿cómo lograste dejarlos ir después de eso?



“A mí hoy me sigue costando, cada vez que se van me siento peor. No fui madre hasta los diez años: los cuidé hasta el año aproximadamente, los crié y siempre estuve con ellos. Desgraciadamente mi marido estuvo ausente como padre y este fue uno de los motivos de la separación”.

Agnesi: ¿Qué clase de madres son tus hijas?



“Siempre fingí ser una madre buena y capaz, y mi leyenda fue la psicoanalista francesa Françoise Dolto que explica cómo hay que estar en igualdad de condiciones con los niños manteniendo la severidad de las órdenes y las reglas. Pero hacia los 17-18 mis chicas se volvieron locas: la discoteca, los viajes… Les dije que no, pero siempre encontraban una salida: pensaba que nunca se casarían y querían formar una familia. En lugar de eso se convirtieron en madres, te lo juro, cuando pienso que cuando comencé a trabajar de nuevo hice lo que no debía hacer: las dejé solas en casa, siendo menores de edad… y me morí de vergüenza”.

Sklonich: Si pudieras volver atrás, ¿hay algo que habrías hecho diferente para gestionar el equilibrio entre el trabajo y las hijas?



“Pasaré más con ellos. Todavía me sentía culpable por dejarlos solos y cuando volví a trabajar no tenía a nadie que me ayudara. Los domingos me llevaba mi trabajo a casa y lo ponía frente al televisor en otra habitación”.

Agnesi: ¿Qué dice el psicólogo junguiano?



“Estaba enojado, pero como todo salió bien, debería estar feliz”.

Sklonich: Antes mencionaste la culpa. Todavía tengo que conocer a una madre, incluyéndome a mí, que no lo tenga. ¿Pero los padres lo tienen?



“Sí, lo tienen, no hacia ellos mismos, sino hacia sus hijos: tengo ejemplos”.

Agnesi: Eres una de los liberales que peleó con Panella, ¿qué opinas de la gestación subrogada?



“Estoy en contra, en beneficio del niño: me aterra que un niño crezca en el útero y luego se vaya al otro lado del mundo, y más si mantiene una relación con la madre original. Me gustaría cambiar la posibilidad de adopción en Italia, que se gestiona de manera vergonzosa, mientras que en cambio existe la posibilidad de dar a luz y dejar al niño en el hospital: debería ser posible adoptar inmediatamente allí por cuenta propia, dando a las personas y parejas la oportunidad la misma oportunidad. Para mí, el amor no tiene género, y no debe verse empañado por la idea de una pareja en un belén. el amor es el amor. “No sabes cuántas madres no aman. No es cierto que una madre tenga el amor por instinto”. READ Pelea furiosa entre David y Soleil

Sklonich: Entonces, ¿qué hace que una mujer sea madre?



“La responsabilidad de serlo. Responsabilidad viene de la respuesta latina, entonces responde: La respuesta es a la vida, y si no se la das, el niño será miserable para siempre. Pienso en las madres que no cumplen, que nunca dicen que no sólo para mantenerlas alejadas. “Todo el rechazo que les dije a mis hijas fue un golpe en mi hígado, pero lo hice para que conocieran los límites”.

Sklonich: ¿No recuerdan estas cosas? ¿Te agradecen por decírselo?



“No me agradecen, pero aun así les dicen que no a sus hijos. Por ejemplo, a mí me crucificaron porque querían la moto y ahora hay gente peleando igual. Por otro lado, siempre le daba golosinas aunque no fuera sistemático. Yo tenía mi propia manera de malcriarlos, porque yo tampoco estaba malcriada: mis padres estaban ausentes, mi madre prefería la profesión jurídica, se convirtió en una de las primeras abogadas y los niños fuimos a un internado. Hoy estoy feliz de darles a mis hijas todo lo que quieran, porque cuando nos separamos éramos pobres: si me invitaban a almorzar, les pedía si podía traerlas a ellas también para que al menos pudiéramos comer carne”.

Sklonich: ¡Nunca imaginé que sería así! Muchas veces las mujeres seguimos ejemplos de liderazgo masculino y me complació descubrir que también se puede ser líder exponiendo tus características femeninas, incluidas las maternas.



“Creo que nunca cocino, principalmente como en restaurantes. Pero si están mis hijas me pongo a cocinar y nadie se imaginará que mientras hablo por teléfono para ir a trabajar estoy preparando ragú para todos”.

© Todos los derechos reservados