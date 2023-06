Amistad con Putin y Bush, enfrentamientos con Merkel, odio a Obama: Berlusconi y los líderes internacionales

Berlusconi con el entonces primer ministro británico Tony Blair y su esposa Cherie en Porto Rotondo en agosto de 2004.

El G8 en Nápoles en 1994

Berlusconi y Putin en febrero de 2003

Bush recibe a Berlusconi en su rancho de Texas en julio de 2003

Y la recompensa llegó en 2006, cuando Berlusconi estaba en plena campaña electoral, y Bush lo invitó a Washington en una visita de Estado con todos los honores, incluido el discurso ante las cámaras reunidas. Berlusconi provocó cinco ovaciones de pie frente al Congreso, contando la historia de Anzio, que cuando era niño su padre lo llevaba a visitar el cementerio militar estadounidense para recordarle el papel de libertadores de los soldados estadounidenses. Si no es cierto, fue bien recibido.

– Berlusconi a su llegada a la cena del G20 en Pittsburgh, recibido por Barack y Michelle Obama, septiembre de 2009

desde, Obama personalmente siempre mantuvo su distanciaSobre todo después de un gesto de agradecimiento. Un poco vulgar de Berlusconi hacia su mujer Michele en el G20 de Pittsburgh. Esto no impidió que el presidente de los Estados Unidos, en su entrevista conmigo en la Oficina Oval en julio de 2010, elogiara a Italia ya su primer ministro por la misión en Afganistán.

La relación con Angela Merkel fue complicada. “Lo respetabas mucho como líder empresarial y político, y al menos al principio confiabas en sus juicios”, me dijo un exasesor del canciller, “pero No podía soportar sus formas paternales y constantemente hacía bromas que eran todas o casi todas de naturaleza sexual.. Luego estaba el tema de los regalos que Berlusconi le seguía trayendo, que la avergonzaban mucho, sobre todo porque le dejaba claro cada vez que no podía aceptarlos por ley.