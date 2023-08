Alonso: “Controlaré como Verstappen, no conozco a Hamilton” | Pasión de Fórmula – Fórmula 1

Fórmula Verstappen

Max Verstappen En Países Bajos logró su noveno triunfo consecutivo, igualando el récord de Sebastian Vettel, que se remontaba a 2013, cuando siempre ganó, al volante de un Red Bull, las últimas nueve carreras de la temporada. Con el éxito de ayer, Red Bull ha conseguido trece victorias en el mayor número de carreras de 2023, una racha que alcanza las 23 victorias de 24 teniendo en cuenta también la segunda mitad de 2022.

Cifras impresionantes, que en segundo lugar fernando alonso Esto no debe empañar el glamour de las actuaciones garantizadas cada fin de semana por Max Verstappen, que por tercera vez en otras tantas ediciones no decepcionó a su público en Zandvoort, que una vez más pudo aplaudir a su favorito en las dunas con vistas al mar. Norte.

Dichos de Fernando Alonso

“a veces Los resultados de Verstappen fueron subestimados – dijo Fernando Alonso en la rueda de prensa – Creo que ganar de forma tan dominante en cualquier deporte profesional es muy complicado. ¿Si puedo hacer lo mismo con su auto? Los pilotos tenemos mucha confianza en nosotros mismos, así que creo que haré lo mismo, no sé si Lewis Hamilton hará lo mismo, pero lo hago. Hamilton también (Alonso se corrigió entre risas para evitar polémicas. Sr. Dr.), Además de muchos otros pilotos. Necesitas llegar al estado de conexión completa del dispositivo, hoy por ejemplo obtuviste el 100% en el spa y los fines de semana anteriores no. Siempre sientes que hay margen de mejora y que no estás 100% satisfecho contigo mismo, como lo estoy yo hoy. Creo que Max lo está haciendo 100% más que el resto de nosotros en este momento, y por eso domina”.