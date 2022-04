Alineación completa del telescopio espacial James Webb de la NASA: captura de imágenes claras y enfocadas

NASA Web en pleno enfoque, listo para ejecutar hardware

alineación[{” attribute=””>NASA’s James Webb Space Telescope is now complete. After a full review, the observatory has been confirmed to be capable of capturing sharp, well-focused images with each of its four powerful onboard science instruments. Upon completing the seventh and final stage of telescope alignment, the team held a set of key decision meetings and unanimously agreed that Webb is ready to move forward into its next and final series of preparations, known as science instrument commissioning. This process will take about two months before scientific operations begin in the summer.

The alignment of the telescope across all of Webb’s instruments can be seen in a series of images that captures the observatory’s full field of view.

“These remarkable test images from a successfully aligned telescope demonstrate what people across countries and continents can achieve when there is a bold scientific vision to explore the universe,” said Lee Feinberg, Webb optical telescope element manager at NASA’s Goddard Space Flight Center.



El telescopio Webb completa la fase de alineación. Crédito: Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA

El rendimiento óptico del telescopio sigue siendo mejor que las predicciones más optimistas del equipo de ingenieros. Los espejos de Webb ahora dirigen la luz completamente enfocada recolectada desde el espacio hacia cada instrumento, y cada instrumento captura con éxito imágenes con la luz que recibe. La calidad de imagen proporcionada por todos los instrumentos es de ‘difracción limitada’, lo que significa que la resolución de los detalles que se pueden ver es tan buena como sea físicamente posible dado el tamaño del telescopio. A partir de este momento, los únicos cambios en los espejos serán ajustes periódicos muy pequeños en los clips del espejo principal.

“Con la alineación del telescopio y los esfuerzos de vida media completados, mi papel en la misión del telescopio espacial James Webb ha terminado”, dijo Scott Acton, científico de control y detección de frente de onda Webb, Ball Aerospace. “Estas imágenes han cambiado profundamente la forma en que veo el universo. Estamos rodeados por una sinfonía de la creación. ¡Hay galaxias en todas partes! Espero que todos en el mundo puedan verlas”.

Ahora, el equipo de Webb centrará su atención en la puesta en marcha de instrumentos científicos. cada instrumento Es una gama muy avanzada de detectores equipados con lentes, máscaras, filtros y equipos personalizados que lo ayudan a realizar la ciencia para la que está diseñado. Las propiedades especializadas de estas herramientas se configurarán y ejecutarán en diferentes combinaciones durante la fase de ejecución de la herramienta para confirmar completamente su preparación para la ciencia. Con la conclusión oficial de la alineación del telescopio, el personal clave involucrado en la operación de cada instrumento ha llegado al Centro de Operaciones de la Misión en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore, y parte del personal involucrado en la alineación del telescopio ha terminado sus funciones.

Aunque la alineación del telescopio está completa, quedan algunas actividades de calibración del telescopio: como parte de la operación del instrumento científico, el telescopio se dirigirá para apuntar a diferentes áreas del cielo donde la cantidad total de radiación solar que llega al observatorio variará para confirmar estabilidad térmica al cambiar de objetivo. Además, las observaciones de mantenimiento continuo cada dos días controlarán la alineación del espejo y, cuando sea necesario, aplicarán correcciones para mantener los espejos en sus posiciones compatibles.