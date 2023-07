Alessandra Mastronardi polémica por su anuncio

Julio trae flores frescas de naranja a los hogares de los VIP. Entre ellos también se encuentra una actriz de Campania. Alessandra Mastronardi quien finalmente se casará después de años de ausencia con el actor, Ross McCall. Su historia nació inicialmente como un simple conocido entre amigos en común y luego se desató durante el rodaje de la película escrita y dirigida por Ross, sobre nosotros. Hablamos del 2017, la historia lleva 4 años, a principios del 2022 las fotos juntos fueron borradas mágicamente de sus perfiles Instagram. En esa ocasión Mastronardi también se vio obligada a explicar los motivos, para disipar los rumores de su supuesta infidelidad: de hecho, entendió que no estaba convencida de la persona y sus sentimientos.

Pero en mayo del mismo año, Alessandra fue un paparazzi acompañada de otro hombre por las calles de Roma. No cabe duda de que solo era un amigo ya que los vio besándose en público y paseando de la mano. Con el paso de los días, he aquí el primer detalle: Es Gian Paolo Sanninodentista de la Clínica Tor Vergata y del Hospital San Rafael de la capital.

La relación de Alessandra y Gianpaolo se remonta a antes de sus salidas públicas como amigos. De hecho, como informa Mastronardi en una entrevista con Feria de la vanidad, su relación comenzó hace 17 años pero en varios momentos -ya sea de novios o de los dos- nunca nació nada. Entonces el tiempo hizo su turno, y Alessandra encontró en Gianpaolo el amor que buscaba: el amor que le hace imaginar que los dos han estado juntos durante 20 años.

La propuesta de matrimonio luego llegó a un lugar en el corazón de Sannino, una trattoria al estilo de los años 50 en Positano, y ambos se derritieron en lágrimas emocionales. Alessandra confirmó:

Es extraño cómo es solo un episodio para mencionarlo. serie de desacuerdos sobre esta futura unión. Pero demos un paso atrás. Uno de los rasgos peculiares de Alessandra es que siempre ha vivido sus relaciones amorosas de manera discreta. Y más aún hoy, no hay una estrella junto a ella, sino una persona común y corriente. Por esta razón, Mastronardi siempre ha sido admirada por los fanáticos que, a pesar de sus éxitos televisivos, siempre se han mostrado reacios a despotricar y hacer publicidad.

Lamentablemente, la fama se interrumpió ayer, cuando en su perfil de Instagram publicó un video y algunas fotos con Sannino para publicitar la famosa marca de joyería. Tiffany y compañia. De fondo, se escuchan sus palabras mientras abraza a Gianpaolo:

Pero no me decidí a decir “sí”. Ya era “sí”. Siempre ha sido “sí”. No fue una decisión.