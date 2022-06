Alarma Housebrand Presidencial – Libero Cottidiano

pietro cenalty 13 de junio de 2022

“En señorita greta Quisiera decir que proteger ciegamente la naturaleza es matar al hombre que se ha enriquecido dominando el medio ambiente sin someterse a él. A señora lagarde, Aumenta las tasas para controlar la inflación e inicia especulaciones salvajes contra Italia y otros países débiles de la UE de que, en lugar de defenderlos, debería ser su trabajo reemplazar a los muchos banqueros centrales nacionales, enviaré una buena carta de despido. En los días de las vacas gordas. A putin Explico que el líder de Rusia debe pensar como un político, como un policía, corre el peligro de sacar un arma y provocar una guerra mundial para resolver lo que creía que era una pelea de barrio. Como antiguo oficial de las Tropas Alpinas, recordaré a la juventud nuestro lema de “Verdugo que se rinde”. Deben ser valientes, estar satisfechos, nunca retroceder, no deben salir del país, tarde o temprano lo harán. ¿Y a nuestros políticos? Tengo muchas cosas que decir, pero ni siquiera veo a nadie, así que al menos te hablo para ser periodista. Un emprendedor debe hablar, es parte de su conciencia cívica.

¿Pero te gusta algún político?

“No veo política en Italia. No me dejen hablar de algo que no existe”.

Nueve millones de italianos votaron ayer…

“El voto local tiene sentido. Uno sabe a quién manda al poder. Sin embargo, a nivel nacional nadie entiende un accidente. Los líderes del partido solo están respondiendo a la lógica del momento, son como un barco a merced de las olas. .

Todo en Treviso es para Joao…

“Lo conozco bien, pero es muy serio conmigo y algunas de sus declaraciones me parecen peligrosas”.

¿Hay nostalgia por Berlusconi?

“Sé amable. Al menos es un hombre de negocios y sabe cómo manejar las cosas. Uno más uno es igual a dos. El grano de café se debe revender al contado. Las amas de casa económicas saben más que los políticos”.

¿Te gusta alguien más?

“Renzi, el último gran actor de la comedia italiana después de Alberto Sordi, está listo para carumular a diestro y siniestro. Pero seamos claros, la política es otra cosa, no es un negocio de los jefes.

Pero para los cómicos, sí…

“¿Batball? Muy impredecible, igual a la debilidad de su representación.

Salvini me está diciendo algo…

“La democracia no llega lejos. Además, aunque estés en el gobierno, si estalla, no te quiero de regreso. Necesitamos estabilidad”.

Entiendo, le gusta Meloni…

“Me parece inteligente y aguda, sabe cómo poner a la gente en la línea. Me gustan las mujeres que saben cómo hacer las cosas y es bueno dejarlas ganar. La prueba es impredecible porque las empresas necesitan compromiso para trabajar y enriquecerse”. el país.

Desde el Castillo Lombardo, construido por Rambaldo hace 1.200 años, entre Suzuki y Piv de Solico, el hogar del único descendiente varón del hombre que traicionó estas tierras y se las entregó a Carlomagno, en un lugar fascinante, todavía puedes tener la verdadera cosa. Los que la rechazan todos los días o los que la manejan desde su ombligo político, en Roma, o financieramente, en Bruselas. “Los financieros no entienden nada, los políticos no entienden; porque nunca hacen negocios”, dice. martino sanettiClase 1944, nacido en Treviso bajo los bombardeos angloamericanos, pintor y mejor empresario a lo largo del tiempo, Propietario de Hausbrandt, La marca de café cumple 130 años este año y fue, en general, el primer socio de Confindustria en Italia. “Me tomaré un buen trago en octubre”, declara Martino. Los aficionados comemos como caballos, comemos de nuez a nuez, los estudiosos pastan como ovejas, así que a veces podemos encontrar algo.

El supernieto de Rambaldo salta de poste en rama, pero su historia dice que por lo general lo hace bien. Por otro lado, las brujas y los magos no son capaces de leer el futuro en los granos de café. “Mi padre, Virginio, se puso a trabajar a los 14 años porque el fascismo había usurpado nuestro edificio familiar en Travis. A los 29 años compró la villa de su jefe. , arregló solo dos habitaciones. No se rindió, se apresuró al mercado de arenques, compré y alquilé todos los refrigeradores disponibles para almacenarlos.Al día siguiente el precio se duplicó.Como dice la película Mis amigos de Mario Monicelli, le quité los instintos de genio y la velocidad de acción.Housebrand pagué 19 mil millones por ella. Era una marca hermosa, pesada, pertenecía a una familia seria, la compré con los ojos cerrados. En poco tiempo ya era cinco veces más. Avasa, Sekafredo e Illy, pero no iguales. Lo compro, lo envío de vuelta a todo el mundo rápido.

¿Pero al menos te gusta el café?

“Por supuesto, mi día comienza a las 4:30 am con tres cafés. Luego tomo otros cuatro durante el día, pero no hasta que tengo taquicardia.

¿Duermes más por la noche?

“El café viene a dormir si se bebe con el estómago vacío”.

¿Estás durmiendo con la inflación mientras los mercados bursátiles caen a niveles no vistos desde 1981?

“Pero no invierto en fondos cuando tengo el dinero porque significa que otros tienen que conducir mi auto. Por otro lado, si pongo gasolina, quiero determinar a dónde voy.

¿Se avecinan tiempos difíciles para Italia?

“Somos como México, un período histórico, hace treinta años que no votan. Pero espero que Epílogo sea diferente.

¿Cuál es nuestro mal?

“Cuando comencé me tomaba seis meses desde la idea hasta la entrada al mercado para abrir una empresa. Recuerdo haber pedido permiso justo antes de Navidad. Cuando regresé después de las vacaciones ya me habían dado todos los permisos. Hoy son tres años. que el referéndum no alcanzó el número de votos requerido para la reforma. No creo que los jueces estén actuando en contra de su deber, pero por supuesto, la recesión que traerá la justicia en Italia no se me escapa.

Entonces, ¿la burocracia es mala?

“Él mantiene lo suyo. Pero el problema es que Italia no tiene políticos ni dinero, por lo que no puede llegar muy lejos”.

Se dijo de los políticos, pero la moneda será…

“Esto no es nuestro”.

Con la deuda en Italia, si se paga la lira, habrá una devaluación dramática, los ahorradores estarán en la miseria y en unos días iremos a la quiebra…

“Salvo que los ahorradores ya están en la pobreza. El dinero es un número, un trato, nada más. Yo creo que el euro es un billete de deuda: ganas, metes en el banco y aumentas la deuda. clase política, podemos agradecer la moneda de la noche a la mañana, “Vamos a triplicar la cantidad disponible en seis meses. No tenemos una perspectiva positiva y coraje”.

Hoy en día su visión se considera religiosa…

“Vengo de una generación de alborotadores. A los que me acusan de tener poco conocimiento de política monetaria, les respondería que cuando cayó el Muro de Berlín en 1989, adiviné el dólar y gané doce mil millones en una hora. Entonces por Dios, todos los maestros quieren decir….

No hay nada malo con la historia económica actual…

“En el frenesí de los activistas ambientales actuales, veo el peligro de destruirnos si no se planifica o explora seriamente, pero es solo una ideología frenética que la misma preocupación suicida creó la moneda negativa para Italia de la noche a la mañana. Otros están con Greta. .En lo que respecta al gris, hay poca comparación entre los dos.

¿Tienes un poco de talento en política y finanzas?

“Tú eres optimista. En mi opinión, son muy conscientes del daño que hacen.

Pero, ¿es suficiente tener una perspectiva positiva para cambiar las cosas?

“La situación económica mundial es catastrófica porque la economía se basa en la visión de Malthus y todo se basa en la lucha por la supervivencia humana.

¿Está el oeste al atardecer?

“Espero que no, pero debemos tener en cuenta que ir a la guerra en Europa no es saludable. Para mí, Europa debe ir del Atlántico a Vladivostok, como dijo Berlusconi hace unos años.