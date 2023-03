Activision: Judge bloquea demanda colectiva, a pesar de que Xbox ‘puede no cumplir sus promesas’

Sony está luchando para prevenir La adquisición de Activision Blizzard De Microsoft, pero no es el único. Hace un tiempo, uno empezó clase obrera quien estaba con eso ahora El juez lo detuvo Distrito de Jacqueline Scott Corley. Si bien enfatiza que Microsoft no siempre dice “toda la verdad”, no existe una base legal para iniciar una demanda.

El juez dictaminó que los demandantes No lograron que su caso contara Sobre la base de la ley. “La Demanda no alega razonablemente que la fusión crea una probabilidad razonable de efectos anticompetitivos en cualquier mercado relevante”, dijo Corley.

El juez también cuestionó las preocupaciones de la demanda colectiva de que la adquisición de Microsoft “Efectos anticompetitivosEn ese momento, Redmond hizo juegos como Call of Duty exclusivamente para las plataformas de Microsoft.

Los demandantes argumentan que Microsoft puede obtener la capacidad de hacer que los juegos de Activision sean exclusivos y afirman que Microsoft tendría un incentivo para hacerlo, pero no hacen ningún reclamo sustantivo para respaldar el reclamo de incentivo de cierre. Por qué Microsoft debería hacer que Call of Duty sea exclusivo ¿En sus plataformas, lo que resulta en menores ventas de juegos? “Dijo Corley. ¿Tales acciones?” Esto es lo que la propia Microsoft viene diciendo desde hace tiempo.

Corley también cuestionó la afirmación de que una fusión podría conducir a precios más altos, menos innovación, menos creatividad, menos opciones para los consumidores, menor producción y otros efectos anticompetitivos. Corley dijo que el reclamo de los demandantes es “insuficiente”, y agregó que no explicaron porque ¿Y cómo será todo esto cierto?

Los demandantes también dijeron que las acciones pasadas de Microsoft son otra razón por la que no se debe llegar a un acuerdo. Dijeron que Microsoft le dijo a la Comisión Europea durante la adquisición de ZeniMax que no tendría ningún incentivo para “prohibir o restringir” los juegos de ZeniMax de las plataformas competidoras. La demanda colectiva afirma que Microsoft rompió esa promesa Cuando anunció que los futuros juegos de ZeniMax, como Starfield y Redfall, serían exclusivos de Xbox en consolas. Pero Corley dijo que las acusaciones eran “increíbles”.

Corley dijo que los demandantes pueden tener razón al respecto. Microsoft no siempre dice toda la verdad en sus declaraciones públicas, pero esto no es suficiente para probar el caso legal.

“Aunque las acusaciones respaldan la suposición de que Microsoft está dispuesta a romper sus promesas públicas, ¿por qué haría lo mismo con Call of Duty? La queja no incluye hechos que respalden una conclusión razonable de que es probable que lo haga”. Él dijo… Corley dijo.

Microsoft podría hacer un catálogo de juegos de Activision ¿Total o parcialmente exclusiva? Sí. ¿Los demandantes señalaron hechos que hacen plausible que Microsoft lo haga? El juez agregó, “No”, sin contexto fáctico adicional.

En resumen, la demanda colectiva no pudo proporcionar argumentos suficientes. Sin embargo, tendrá otros 20 días para proponer un nuevo caso.

Por su parte, Xbox intenta dejar claro que Call of Duty será multiplataforma: tras haber revelado ya los cuatro acuerdos, Microsoft le repite a la autoridad antimonopolio que está dispuesta a ofrecer más.