¿Cómo localizar un número de teléfono gratis con Google Maps?

Sólo unas pocas personas pueden presumir de no sentir cierta sensación de pánico cuando, por el motivo que sea, no lo encuentran. Teléfono móvil Dónde esperaban hacerlo. Esto no siempre es un archivo adjunto trivial, ya que hoy en día un teléfono inteligente suele contener contenidos muy importantes, como información bancaria, datos privados e incluso datos médicos y laborales. Piérdelo O que te roben definitivamente no es divertido, incluso cuando encuentras la manera Recuperación de información Perdido (después de bloquear el teléfono móvil en cualquier caso).

Hay muchas aplicaciones que te permiten hacer esto. Rastree su teléfono inteligente, ninguno de los cuales permite superar el obstáculo al que muchos se enfrentan en estas situaciones: no tenerlo preinstalado en el dispositivo a buscar. De hecho, pocas personas saben que es posible localizar teléfonos inteligentes utilizandocuentas de google, está presente en la mayoría de los dispositivos y se utiliza con frecuencia. esta bastante claro gratis. Además, hay una manera de hacer esto. Localizar número de teléfono usando Google Mapscon algunas pequeñas precauciones.

De hecho, esta opción resulta especialmente útil para estar siempre atento a sus seres queridos, por ejemplo niñosI padres ancianos O una pareja con problemas de salud. Siempre me aseguro de actuar dentro de la ley. Muchas personas que buscan herramientas para localizar un teléfono en realidad están más interesadas en su usuario que en el dispositivo, por ejemplo, para poder encontrarlo y ayudar en caso de necesidad. Así que veamos cómo hacerlo.

Cómo localizar un número de teléfono gratis usando Google Maps

Localizar un número de teléfono usando Google Maps No es nada complicado, bastan unas pocas operaciones rápidas para detectar la ubicación del smartphone, además de otras útiles funciones. Evidentemente, el procedimiento se aplica de la misma forma independientemente del dispositivo y su propietario, así como del propietario de la línea telefónica.

Esto significa que el procedimiento también se puede utilizar para localizar el teléfono celular de alguien.otra personaSi necesario. Pero lo que es posible en la práctica no es necesariamente legal. Es necesario tener consentir Que el interesado localice o al menos acceda a su cuenta de Google si es necesario realizar un seguimiento en casos de potencial peligro, en caso contrario se ha cometido un delito. un crimen. Ahora que hemos hecho esta suposición necesaria, veamos cuáles son los pasos a seguir para localizar un teléfono inteligente.

1. Instalar Google Maps

a Localizar número de teléfono usando Google Maps Necesariamente debes instalar la aplicación (gratuita en Play Store) en al menos dos dispositivos. El primero es el que será necesario para localizar y que tiene una tarjeta SIM con el número de teléfono, y el segundo es el que está a mano y sirve para localizar al otro.

2. Comparte tu ubicación

Usando el teléfono inteligente que desea localizar, abra la aplicación y toque el ícono de perfil en la parte superior derecha. Es importante que las dos cuentas del dispositivo sean diferentes, así que recuerda que es posible crear una “cuentas infantiles“Para supervisar a menores, así como a abuelos o padres (con su permiso). En este caso, no se necesitan pasos adicionales, de lo contrario, en el caso de una cuenta regular, se debe proceder de la siguiente manera.

En este momento, haga clic en “Comparte ubicacion” Llegará a la página donde será posible rastrear su teléfono inteligente. Desde aquí, debe hacer clic en el botón azul “Nuevo uso compartido” en la parte inferior derecha y se abrirá una ventana después de eso. Desde aquí, puede elegir el compartir la duración personalizando el intervalo de tiempo o “Hasta que esté desactivado“.

Por lo tanto, a menos que la necesidad sea limitada, debería preferirse este segundo método. A continuación, debe compartir el enlace para que se pueda acceder a él desde el otro dispositivo (WhatsApp, mensaje de texto, correo electrónico, etc.).

3. Localiza tu celular usando mapas

Desde un dispositivo útil hasta la traducción, es todo lo que necesitas hacer Abre el enlace Participación y seguimiento posición ellos Viajar desde el smartphone en el mapa del navegador clásico, siempre que el dispositivo esté online y encendido (de lo contrario seguirá viendo la última posición detectada). Más tarde, podrá encontrar la ubicación compartida en la página Compartir ubicación.



Si el otro dispositivo lo tiene Cuentas para menores Conectado consigo mismo, sin embargo, desde la misma página se abre la lista de dispositivos que compartieron la situación.

¿Cómo localizo mi teléfono usando Google si ya lo perdí?

Puede suceder que la necesidad de localizar el smartphone sea repentina y por tanto no haya tiempo ni forma de realizar las operaciones descritas. Sin embargo, conociendo las credenciales de inicio de sesión de la cuenta de Google conectada al dispositivo a rastrear, será posible obtener cierta información.

Accediendo a Google Maps podrás encontrar los últimos movimientos, con la aplicación de Google”Buscar el dispositivo“Puedes medir tu teléfono inteligente en tiempo real, hazlo Juega Incluso cuando está apagado y encendido Reiniciar datos. Además de sus credenciales, si ha iniciado sesiónAcceso a la cuenta Con un dispositivo nuevo, la verificación adicional, por ejemplo mediante correo electrónico o número de teléfono, solo será necesaria la primera vez.