Zelda: Tears of the Kingdom, la jugabilidad te permitirá cambiar el mundo del juego

La Leyenda de Zelda: Lágrimas del Reino obtendrá algo Mecánica de juego “Transformacional”, capaz de permitir al jugador Cambia el mundo del juego A través de ciertas habilidades o herramientas, según informa el productor.

Después de recibir el premio al juego más esperado en los Famitsu Game Awards, el productor eiji-onuma Explicó, en una entrevista publicada por la revista japonesa Genki, que el nuevo capítulo de la serie introducirá algunas dinámicas nuevas que podrían representar cambios importantes en la estructura del juego.

“Algunas habilidades ya se han insinuado en los diversos avances que hemos lanzado para The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, dijo Onuma. Incluso sobre la base de estos, la verdad definitivamente muestra que Link tendrá algunos con él. Herramientas poderosas trabajar con”.

En particular, el productor explicó que “podremos usar estas herramientas de formas particularmente creativas”, con el potencial de “cambiar el mundo del juego”. Obviamente, no especificó las capacidades disponibles para el jugador, pero podemos intentar imaginar.

Además, dado que hay dos mundos interconectados entre el cielo y la tierra, la posibilidad de modificar los elementos del mundo del juego puede crear posibilidades de juego realmente grandes y, por otro lado, hubo una gran tasa de libertad creativa sobre los objetos y elementos de el escenario. También aparece en The Legend of Zelda: Breath of the Wild. En este punto, esperamos más información, al mismo tiempo que recordamos la historia de la obra maestra de Nintendo Switch, para prepararnos para la llegada del nuevo capítulo.