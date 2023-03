The Witcher, Project Sirius: Development Rebooted From Scratch, revela CD Projekt RED

el desarrollo a Proyecto Sirioel spin-off basado en multijugador El magoY Reiniciar desde cero: CD Projekt RED reveló esto como parte de una nota a sus accionistas, afirmando que ha reevaluado la escala y el potencial de este proyecto.

El Proyecto Sirius se anunció el pasado mes de octubre junto con la nueva trilogía de The Witcher Desbordamiento de melazaautores de The Flame in the Flood, pero la compañía polaca parece haberse dado cuenta de que la producción merecía más atención.

“La decisión se basa en los resultados de una evaluación de la escala y el potencial comercial del concepto original del Proyecto Sirius”, afirma el memorando, que revela la creación de un nuevo marco para el proyecto.

Para este CD, Projekt RED se ha comprometido a sacrificar las inversiones realizadas hasta la fecha, equivalentes a casi 10 millones de dólares desde 2022 hasta hoy, descartando material creado y comenzando de nuevo con el objetivo de crear una experiencia verdaderamente innovadora y que cuente una historia inolvidable.

Por supuesto, también es posible que detrás de la decisión de volver a desarrollar The Sirius Project, simplemente haya problemas con el equipo y el estudio haya tratado de endulzar la píldora para sus inversores.