20 mil intervenciones más. Esto es lo que cambia

Entre quince mil y veinte mil renovaciones adicionales. Esta es una estimación móvil sobre el impacto del proceso en el que está trabajando el gobierno, una revisión de los bonos de construcción que dependen de los fondos “liberados” por Pnrr. Pero el proyecto, que está previsto que se establezca en las próximas semanas a la luz de la elaboración de la ley de presupuesto, tendrá que hacer frente a otro conocido requerimiento del Ministerio de Economía: el de resolver el tema de los créditos relacionados con la presupuesto. Gran bono Permanece “atascado” porque las partes involucradas no pueden obtener monetización.

Superbonus permanece en 110% para personas de bajos ingresos. Provisión de viviendas, viviendas sociales y viviendas sanitarias

la meta

El objetivo principal es centrar los recursos en la eficiencia energética. Por tanto, debe superarse la etapa en la que el Superbonus, con decenas de miles de millones con cargo al presupuesto del Estado, ha sido utilizado para obras públicas junto con intervenciones directamente relacionadas con el fin ambiental. Después de todo, para renovaciones “generales” hay un descuento definitivo, aunque relativamente menos favorable. Pero lo relacionado con el tipo de trabajo no es lo único que se comparte. El gobierno también está considerando limitar el público en el que puede ser posible llevar el descuento al nivel original de 110 por ciento (desde el 1 de enero de este año, ha bajado a 90 por ciento). Estos son vivienda pública, hogares de ancianos (Rsa) y condominios. Bajo este último, el objetivo sería favorecer a los llamados “incapaces” con la deducción aumentada, es decir, aquellos que tienen bajos ingresos y por lo tanto pagan cero o en todo caso muy bajo, que no tienen posibilidad de explotar las deducciones, en a falta de impuesto se restan las cantidades correspondientes. Para estos contribuyentes, la posibilidad de acogerse a la bonificación debería recaer en la factura, es decir, no pagar directamente la obra en lugar de esperar a la devolución de las cantidades proporcionales en la declaración. Así se resolverá un problema bien conocido, el de la reestructuración bloqueada por el veto de los condominios de bajos ingresos, que no están dispuestos a asumir su parte de los gastos. Otros, en cambio, se beneficiarán del subsidio en su forma tradicional, con el descuento reduciéndose aún más con el tiempo (70 por ciento en 2024 y 65 por ciento el año siguiente).

El tema de la revisión de los incentivos destinados a la rehabilitación energética también fue abordado en el Pniec, el Plan Nacional de Energía y Clima que acaba de enviar a Bruselas la ministra de Medio Ambiente, Bechetto, en su versión final. El texto habla de “modernizar las políticas existentes para aumentar la relación entre beneficio y costo para el Estado”. Por ello, el Gobierno trabajará para “reformar los incentivos fiscales que prioricen la intervención (como edificios de menor rendimiento y casos de pobreza energética) y distinguir el nivel de ayuda en función de la eficacia en términos de mejora del rendimiento energético del edificio tanto en términos de reduciendo el consumo y aumentando el uso de recursos renovables».

recursos

Por supuesto, el tema de las finanzas necesita ser abordado, como parte de una maniobra que ya promete ser “abarrotada” por las diversas necesidades y pedidos que hará el gobierno y la mayoría. De la reformulación de los objetivos Pnrr que está trabajando el ministro Fitto (que parte de la revisión del plan paralelo conocido como “RepowerEu”) deberían surgir recursos por unos 3.000 millones para destinarlos con precisión a Superbonus. Como se mencionó, aún queda la cuestión del llamado “desplazamiento”, aquellos que, habiendo iniciado el negocio confiando en la posibilidad de utilizar el “descuento de facturas” – y por lo tanto sin asumir personalmente los costos – se enfrentaron a la masa de comprar préstamos del sistema bancario. Un juego que la agencia de ingresos estima que vale 7 mil millones.

Lee el artículo completo

en el mensajero