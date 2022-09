129. Se busca la vida eterna – Corriere.it

“Dios promete la vida eterna. Te la entregamos en tu casa”, dice el volante de alguien. medicamento, Chew-Z, que llega al mercado planetario en una de las películas de Philip K. polla confundida, Las tres cicatrices de Palmer Eldrich (1964), que, según el escritor Emmanuel Carrier, inspiró en secreto películas como The Truman Show y The Matrix. En la novela de Dick, el hombres Habitando todo el sistema solar, la Tierra se ha vuelto casi inhabitable por caliente Pero para soportar la vida horrible en otros planetas como Marte, los colonos terrestres se están aprovechando de los dioses. modelos de plastico Hermosas miniaturas para un hombre y una mujer. Cuando tomas un Can-D, uno viejo medicamento Una alucinación, estás entrando en la vida perfecta de personajes como Barbie y Ken. Por eso los hombres hacen todo por ellas ahorros Para comprar más y más Escenarios Y los accesorios se forman y escapan de la insoportable vida ordinaria, incluso si vuelve a la realidad, después de que todo sigue como antes, no puede esperar para tomar otra dosis. Pero Palmer Eldrich, polo del sistema solar, descubre uno nueva medicina Un milagro, Chew-Z, que, a diferencia de Can-D, te permite entrar no en una forma sino en un nivel de realidad cerrado a la conciencia que buscaba Dick: detrás del mundo hay otro mundo que llevamos No veo compromiso por uno Masa En el escenario en el que jugamos un papel. Pero, ¿qué hay detrás de la escenografía? ¿Vida eterna? ¿Y en qué consiste?

De la obsesión por este nivel invisible de la realidad, las historias que inspiraron películas y series como Blade Runner, Minority Report, El hombre en el castillo alto, Los sueños de Philip K. pene electrico..tienes lo que llamamos la realidad El papel maché Quien esconde lo real real. Chew-Z, la nueva droga que en la novela permite acceder a este nivel de realidad, no permite simplemente al individuo adentrarse en otro mundo como las drogas tradicionales, sino parafrasear (al menos de alguna manera ImaginarioVivía a su antojo, modificando el pasado y el presente, como en sueños. con este Libertad La vida eterna absoluta (aunque sea imaginada) es posible en casa. Pero, ¿qué vida eterna necesitamos los humanos, creyentes o no, como seres que saben que deben morir? Contrariamente a lo que cabría esperar, la palabra “eterna”, incluso en el lenguaje de la Biblia, no se refiere en primer lugar a la vida después de la muerte, sino a lo que en realidad vence a la muerte ahora, es la vida “como debe ser” y que lo percibimos en nuestras vidas. deseosUna vida en la que el amor sea eterno, las condiciones de trabajo sean justas, la política luche por el bien común y el niño no sufra…

vida eterno Es esa vida llena de significados que algunas personas experimentan momentos inolvidables Lo que de hecho llamamos salvación, es como enamorarse. La vida eterna no es la proyección de los deseos en un cielo esquivo, un opio religioso necesario para disfrutar de la vida, sino que es deseo Impreso con el corazón, vagamente sabe cómo deben ir las cosas y se siente llamado a lograrlas. El genio malvado Palmer Eldrich promete tal vida eterna con una droga, pero hay un precio muy alto que pagar por su vida eterna. artificial: Usted cae bajo su autoridad. Por un lado, tenemos la fuga hacia una vida que no es la nuestra, como permite Can-D, la vieja droga que se convierte en vida plástica, el tipo de fuga que él sugería. Publicidad, que manipulan nuestro deseo de infinito reemplazándolo con una suma infinita de pequeños finitos adquiribles. Por otro lado, tenemos Chew-Z, la nueva y poderosa medicina de Eldrecht, que permite cambiar el pasado y el presente, y sobrevivir a una vida imaginaria a la medida de nuestros deseos y sin caídas, fracasos ni lesiones. Es como lo que nos pasa con internet, donde construimos ensoñaciones interminables burbuja Cognitivo y emocional fuera de lugar y tiempo. Pero de esta manera, para obtener al menos la hipótesis de la inmortalidad, presentamos nuestros datos a los principales gerentes que, por nuestra clasificación, orientan nuestras elecciones futuras: preferimos convertirnos en Fuentes Estar agotados en lugar de luchar para ser los campeones de la vida eterna real y no digital. extraño el Libertad Es un precio que pagamos voluntariamente, porque la libertad nos obliga a tomar decisiones y llevar la carga: y así las masas permiten pequeñas y grandes dictaduras. pero mientras Publicidad Ofrece productos que se refieren a la realidad (para ser feliz tengo que tenerlos), y Claroque tomará la forma metaverso (Nuestros rasgos estarán vivos pero en el mundo formado por Dios algoritmocon consecuencias bien descritas por Eric Sadin en Críticas a la mente artificial Especialmente en términos de pérdida. Libertad Entonces quién creatividad y la alegría de vivir), nos proporcionará la felicidad sin necesidad de la realidad o incluso contra la realidad, como admite el protagonista en la novela de Dick: Una vez que has tomado la droga de la vida eterna, “no puedes escapar de ella. Incluso si crees que te deshiciste de él, todavía estás allí. enredado. Es un acceso unidireccional y todavía estoy en él”.

quien sabe y puede exención ¿En la red y las redes sociales hoy? Nuestras vidas, siendo seres que buscan sentido (nos percibimos como historias con un destino), siempre se construyen en torno a la idea que tenemos. vida Eterno: Dick no solo vio que la vida eterna de sus contemporáneos era manipulada por los anuncios, sino que también tenía Esquema Esa vida eterna en el futuro estaría en manos de los inventores de una forma de control más dulce y penetrante, una alternativa a la realidad. los Capitalismo de vigilanciaTal como la define Shoshana Zuboff en el libro del mismo nombre, There aparece Como fuente de donde extraer datos manipulando sutilmente nuestro deseo de vida eterna: el metaverso Habrá realización Superior. Por lo que puedo ver, las nuevas promesas de la vida eterna se refieren realmente Eliminación Un cuerpo final (avatar en el metaverso y cyborg en el universo), para lograr la victoria sobre la naturaleza y el tiempo, es decir, estas dos cosas que todavía nos obligan a morir. De hecho, en la novela de Dick son las tres cicatrices de Palmer Eldrich mencionados en el título son los signos que aparecen en el cuerpo de quienes ingresan a su mundo paralelo: la mano, el ojo y la boca se vuelven mecánicos, es decir, la acción, la apariencia y la palabra ya no son humanas, sí tú ponte feliz pero Inhumano. No podemos vivir sin la vida eterna, pero muchas veces la basamos en la fuerza, la taquigrafía de aquellos convencidos de que es el control, y no el amor, lo que nos da identidad y aferrarnos a la vida con tanta fuerza que vencemos a la muerte: parecemos polillas. eso sigue quemar Alas a la luz que las atrae, oa los pájaros que chocan contra el cristal, no son el cielo sino que lo reflejan. Quien tenga la tecnología para vender la eternidad será siempre dueño del mundo y ofrecerá su opio a los pueblos, pero seremos libres y felices sólo cuando construyamos la vida eterna sobre el amor. Un amigo está esperando un Hijoante mis miedos de tener un hijo en este mundo, me decía suavemente: ‘Tener este hijo siempre y solo jugará en una cosa, ¿cuánto tiempo llevará eso? amable y cuánto yo amaréEl resto es superficial. Tiene razón: me he convertido eternoHoy, lunes, sólo cuánto y cuándo amo y soy amado, esa es la realmente subordinar la realidadLo cual no requiere una adicción y un escape de fantasía, solo muchas agallas y mucho cuerpo. Por ejemplo, no sé qué hacer con la vida eterna sin ternura Abrazo Sobre la mujer que amo, las caras de los estudiantes que he seguido durante años, charlando con un amigo, la belleza de un panorama de montaña o un cielo estrellado en medio del mar como el que disfruté este verano, mi felicidad. nieto Cuando vuelo en el aire, la música Beethoven O una página de Homero… La vida eterna en el hogar no es un regalo para una droga que controla, pero Lugares Donde el sentido de la vida se desborda porque se llena de amor, para ser aceptado y entregado. Nos corresponde a nosotros elegir dónde y qué son estos lugares y ayudar a construirlos: nuestras ubicaciones están en juego vida (eterno).