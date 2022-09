Valentino Rossi, El pequeño bautismo de Julieta: Cesare Cremonini también está presente

B.Momento En casa de Valentino ruso. Escribe “Santo Bautismo 🤍 9.10.22” la muestra debajo de la publicación dedicada a su hija. Vestido crema con minifalda, chaqueta ligera: la ternura de la pequeña Julieta emerge de las fotos con sus padres, Valentino y Francesca Sofia Novello, abrazando al bebé sonriente. Al bautizo, que se celebró ayer sábado 10 de septiembre, le siguió una fiesta con familiares y amigos en el Castillo de Granarola, en la comarca de Marche.









Valentino Rossi: El bautismo de un hijo





osos de peluche Por todas partes, globos de colores, buffets, luces y Música: Una fiesta digna de mención para su hija mayor en Valentino Rossi. Basado en una llamada invitadono puede faltar el gran amigo de la pareja, César Cremonini. “Juliette, amor puro, amigos… (y futuros cantantes)”, escribe el cantante acompañante en su publicación personal de Instagram, publicando fotos con la pequeña Juliette y su madre. Junto a él hay una almohada que dice “Push me in the cuddle”, que Cremonini abraza en broma. Y luego, entre otras cosas, también una foto con familiares y amigos cortando el pastel, y al anochecer, un pequeño concierto donde Creminini le da el micrófono a un cantador, el invitado de la fiesta.























Última actualización: domingo 11 de septiembre de 2022



