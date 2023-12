100% discapacidad ¿Puedo conducir un coche? La respuesta no es tan simple

¿Qué exige la ley con respecto a las capacidades para conducir con una discapacidad 100% documentada? Descubramos juntos los casos cubiertos.

Cuando hablamos de invalidez del 100%, podemos creer que el tipo de invalidez total, representado por el valor porcentual máximo atribuido a la persona discapacitada, indica para él:La imposibilidad absoluta de realizar cualquier trámite sin la ayuda o asistencia de personal calificado acompañamiento. Bueno, hay que dejar claro que no es posible generalizar en los términos que acabamos de expresar.

En otras palabras, un déficit total del 100% se refiere a… Trabajos y tareas específicos que una persona discapacitada no puede realizar de forma independiente En la vida diaria del individuo, pero no en toda: en realidad varía en función de las enfermedades y síntomas que padece la persona discapacitada, y varía si la discapacidad es causada, por ejemplo, por enfermedades relacionadas con el sistema nervioso, el sistema cardiovascular , o incluso trastornos psicológicos, hasta enfermedades, diabetes grave, etc.

Algunas de estas condiciones, que se tienen en cuenta en función de su nivel de gravedad, limitan total o parcialmente la capacidad de la persona discapacitada para actuar de forma independiente, otras no. Por ejemplo, concretamente en el caso de conducir un coche: la ley de hecho No prevé una prohibición absoluta de conducir por discapacidad 100% civil reconocida y homologada.Más bien, la distinción se hace en función de casos específicos. Veamos cómo.

¿Cuándo es posible conducir con una discapacidad civil del 100% según la ley?

El principio básico es: cuando una persona con discapacidad civil es 100% capaz de conducir Garantizando completas condiciones de seguridad para sí mismo y para los demás, tiene derecho a hacerlo.. Esto también se aplica a las personas con discapacidad que tienen derecho a un subsidio de acompañamiento, por ejemplo, cuando no pueden caminar o realizar de forma independiente funciones básicas y complejas relacionadas con la vida diaria.

Por lo tanto, en estos casos, La ley reconoce el derecho a obtener una licencia, renovarla y conducir un vehículo.. Pero cuando las enfermedades que padecen no son compatibles con la seguridad vial, la posibilidad de obtener un certificado de aptitud para conducir ya no es posible.

Este es el caso, por ejemplo, de la epilepsia: quienes la padecen sólo pueden obtener los permisos de conducción A y B. En caso de ausencia total de las llamadas crisis políticas durante al menos 24 meseso aquellos eventos durante los cuales la conciencia de uno mismo y del entorno desaparece temporalmente.

O incluso diabetes que implica la necesidad de tratamientos con insulina. En resumen, cada situación es un “universo” en sí mismo, lo que requiere Evaluaciones específicas de la presencia o ausencia de oportunidades basadas en las características únicas del individuo..