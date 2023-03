“Estoy devastado”, los salvavidas llegan en humo

¿Es la criptomoneda una inversión realmente segura? Descubre lo que pasó.

Bitcoin es una criptomoneda. a Una criptomoneda no es más que una unidad de valor económico que no tiene corresponsal físicoPero solo de forma remota. Por ejemplo, el dinero es una moneda, ya que su valor puede vincularse a algo físico.

Entonces bitcoin es un archivo El tipo de sistema de pago que nació en 2009 por personas desconocidas O, mejor, por alguien que se hace llamar Satoshi Nakamoto. Muchos creen que es un equipo real, y no una sola persona. Pero en lo que todos están de acuerdo es que Bitcoin es una poderosa herramienta económica, ya que su validez es internacional.

Hay mas: Bitcoin tiene un valor aleatorio y está sujeto a cambios, ya que no existe un sistema organizativo central físico que gestione su desempeño. De hecho, el valor de Bitcoin se deriva de monedas puramente delgadas. El equilibrio entre oferta y demanda para el usuario que invierten en ella. Actualmente, valor Un bitcoin corresponde a unos 25.000 euros.

Lo que muchos no saben es que existe Un mercado completo de criptomonedas que parece estar creciendo. Ahora, después de algunos eventos serios y conmovedores, los usuarios Piden la introducción de un mecanismo de regulación nacional. Muchas personas se quejan de estafas y malas inversiones. Descubre lo que pasó ahora.

Desastre de criptomonedas

El episodio trata sobre CelsiusUno Un banco en línea estadounidense que comercia con criptomonedas. Recientemente, la institución anuncia bancarrota Y con ella, también derriba a todos los usuarios que han invertido en ella. Cada vez aparecen más situaciones desagradables que ven en las calles sobre todo Ingenuo, que cree que se puede confiar en una u otra inversión. El caso Celsius es típico, ya que el banco ya ha estado en la balanza durante bastante tiempo, después de La quiebra de su contraparte TerraUSD.

Usuario preocupado lo pierde todo por culpa de uno estafa Consumidor en las redes sociales: “Hablé de invertir todos mis ahorros y ahora estoy arruinado”.. Como él, muchos sufren las consecuencias de inversiones inseguras. En este sentido, aparece en Italia la necesidad de uno nuevo investigación…

Comienza la investigación en Italia

No es solo bitcoin lo que es motivo de preocupación, sino también NFTque usan un sistema similar, dice Alejandro Longo de Café exprés. “NFT” significa “fichas no fungibles”es decir, “código no copiable”.

Los NFT son una especie de Certificados de propiedad de la obra digital. El problema es que según varias encuestas ya realizadas por los diarios más reputados y su publicación semanal internacionalLos NFT, sin importar cuán digitales, deben ser Se creará una gran cantidad de recursos energéticos.. Brevemente, ellos contaminan. ¿Cómo terminará? Esperemos que se establezcan más controles para reducir el fraude en línea. Contención de catástrofes para quienes dependen de bitcoin.