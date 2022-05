Zelensky: “Solo poner fin a la guerra con Putin”

“La reunión para poner fin a la guerra solo será directamente con Putin, porque todas las decisiones en Rusia son únicamente suyas”, agregó. Así lo afirmó – informes de la Agencia Ukrinform – por el Presidente Volodymyr Zelensky Por videoconferencia en la Casa de Ucrania en Davos. “Después de lo que han hecho, entiende, no tengo grandes deseos de estos encuentros, grandes deseos de reunirme con psíquicos, no existen, no deben existir y no existirán, por lo tanto, En principio, no acepto ninguna reunión con nadie de la Federación Rusa, excepto el Presidente de la Federación Rusa.. Y solo si el tema sobre la mesa es uno: el fin de la guerra. “No hay nada más de qué hablar”, dijo Zelensky.

“No tenemos salida: nuestra guerra terminará en victoriaZelensky enfatizó: “Habrá victoria, porque esta es nuestra tierra y nuestra gente, estamos luchando por ellos. Estamos pagando un precio muy alto, pero seguro que habrá victoria, porque simplemente no hay otra salida”, respondió. quien le preguntó cómo terminará la guerra de Rusia contra Ucrania y si espera firmar un acuerdo. Por la paz. Con el presidente ruso Putin.

“Entiendo -añadió Zelensky- que Cualquier guerra termina en diplomacia, la diplomacia puede conducir a la paz, la paz es el deseo de toda persona común.El presidente enfatizó que la guerra fue “una tragedia para todos”, pero señaló que no fueron los ucranianos quienes la iniciaron. “Estamos en nuestra propia tierra. No tenemos adónde ir, y para eso somos fuertes y unidos, porque aquí luchamos y luchamos por la libertad. Nadie quiere sacrificar su vida, pero la gente la dona para el futuro”, Zelensky. anotado.

“Él Estados Unidos y otros países de la OTAN deben entender que si Ucrania es derrotada, Rusia avanzará y sus ciudadanos morirán. Y volvió a decir: Para evitar que esto suceda, debemos apoyar a Ucrania ahora. Y Ucrania es una prioridad, está aquí, en la frontera con Rusia, que hoy nos ataca. Si caemos y Ucrania no sobrevive, Rusia seguirá adelante. Después irás a los estados bálticos, Estonia, Lituania y Letonia. Son los países pequeños los que no estarán solos, aunque sean unidos y tripartitos, capaces de defender los valores de la libertad y la democracia. Y luego tendrán que demostrar que son miembros de la OTAN. “Estados Unidos debe probar esto”, dijo Zelensky.

La captura militar de Crimea le costará a Ucrania “cientos de miles” de soldados de Kiev muertosZelensky explicó, según informes de Ukrainska Pravda.

“tenemos el El derecho a contar con asistencia plena y urgente, especialmente armamentísticaSi todos nuestros socios están de acuerdo en que la lucha de Ucrania en la guerra contra Rusia es para proteger los valores comunes de todos los países del mundo libre y nuestra libertad común “. Zelensky, agradeciendo a “todos estos socios que nos ayudan, nos proporcionan las armas necesarias y municiones”.

“Él Las próximas semanas de guerra serán difíciles. Y debemos ser conscientes de eso, pero no tenemos otra alternativa que luchar y ganar, para liberar nuestra tierra y nuestra gente. “Bakhmut, Popasna, Severodonetsk: los ocupantes concentraron la mayor actividad en esta dirección”, dijo Zelensky.

Agregó que “los ocupantes rusos están tratando de demostrar que no abandonarán los territorios ocupados en la región de Kharkiv, la región de Kherson y los territorios ocupados en la región de Zaporizhia y Donbass”.

“En total, desde el 24 de febrero de 1474, el ejército ruso lanzó un ataque con misiles contra Ucrania utilizando 2.275 misiles diferentes, la mayoría contra objetivos civiles”, dijo el peaje.

“En menos de tres meses, ha habido más de 3.000 ataques aéreos de aviones y helicópteros rusos”, agregó Zelensky, y explicó que “cuando les decimos a nuestros socios que necesitamos armas antimisiles y aviones de combate modernos, no estamos solos en hacer ellos. Una solicitud oficial. Esta es la vida real de muchas personas que no habrían muerto si hubiéramos recibido todas las armas que estamos buscando “.