ya llego la infeccion

En el artículo anterior tratamos de explicar que existe el riesgo de que la infección se propague también a los bancos en Europa, y dado que esto sucede, vale la pena repetir la discusión. Los bancos en Europa han perdido más del 20% en bolsa En unos días y en el caso de los grandes bancos franceses y alemanes hoy vemos un -10% (por no hablar de Credit Suisse que es -24%). Aquí está uno de los principales bancos franceses, Société Generale.

Obviamente, ante un desplome bursátil hay que tener en cuenta que los traders están “especulando”, que en latín significa “mirar hacia delante”, es decir, imaginan un escenario y apuestan por él, porque En la práctica, nada malo ha sucedido todavía. Hasta ahora para los bancos europeos. Pero obviamente muchos operadores hoy ven lo que hemos estado hablando, algo que podría obligar a los bancos a vender los bonos en sus carteras, que se han depreciado significativamente, antes de su vencimiento, y por lo tanto se encuentran con grandes pérdidas en sus balances.

Esto es algo en lo que estoy Titulares de cuentas corrientes que comienzan a retirar dinero de las cuentas corrientes, como vimos en el caso de Silicon Valley Bank, SVB, simplemente porque los bonos del gobierno a corto plazo ofrecen rendimientos después de ocho años. Por lo general, tanto en América como en Europa, quien tiene dinero lo guarda en cuentas corrientes que no rinden casi nada, mientras que en América, por ejemplo, los bonos del gobierno con vencimiento a un año y los fondos en efectivo en los que inviertes dan un 4,6% mientras que los bancos pagan sólo el 0,5%. bancos europeosespecialmente italiano y español, así como francés, Está lleno de bonos del gobierno comprados entre 2014 y 2020 Con el famoso “Qe” Draghi, a tipos de interés casi nulos sus precios han bajado hasta un 20%. Perderán decenas de miles de millonespero solo si lo venden antes de la fecha límite.

Ser Los bancos estadounidenses tienen más de 600 mil millones de pérdidas No reconocidos en el balance, según los cálculos de la FDIC, los bancos europeos tendrán pérdidas de cientos de miles de millones. Pero no tienen que mostrarlo en el balance porque han clasificado la gran mayoría de los BTP comprados como “mantenidos hasta el vencimiento”. Los bancos pueden clasificar los valores comprados de dos maneras: “disponibles para la venta” (disponibles para la venta) o “mantenidos hasta el vencimiento” (“mantenidos hasta el vencimiento” o “HTM”).

Si lo clasifican como “mantenido hasta el vencimiento”, las reglas contables significan que las pérdidas no aparecen en el balance. Porque el banco dice “Oye… en siete años me van a pagar a la par, compre a 100 y me pague 100 aunque ahora valgan 80 en el mercado. Yo no los vendo, entonces para qué escribir un pérdida ahora y no se realiza?” De él como “disponible para la venta”, se muestra el cambio negativo en el valor de mercado. En este caso Los bancos suelen vender bonos del gobierno “a corto” a través de derivados, de manera que si caen, ganan en el derivado y compensan la pérdida de la cartera. Lo que exactamente hicieron UniCredit, Societe Generale o Deutsche Bank para proteger su cartera de valores ahora se debate acaloradamente en el mundo financiero.

Como explicamos, Si el BCE vuelve a subir los tipos de interés, podría haber una cadena de consecuencias Obliga a los bancos a vender una parte de estos valores antes de su vencimiento, incluso si están clasificados como “mantenidos hasta el vencimiento”. En Italia hay 1.900 millones en poder de italianos en cuentas corrientes pagando el 0,1%. Cuando Bot y Btp con vencimientos menores a un año, y por lo tanto muy seguros, pagan el 3%, los cuentahabientes pueden despertar y Pueden comenzar a tomar 300 o 400 mil millones o tal vez más (desde 1.900 millones) de cuentas corrientes. Los bancos en este caso, para poder realizar transferencias, se verán obligados, por así decirlo, a utilizar primero el efectivo que tienen en el activo del balance, y luego, sin embargo, vender algunas inversiones, es decir, BTP. con vencimiento a cinco, diez o quince años. ) que compraba con el “Qe” de Draghi a precios muy superiores.

Como escribimos: “Entonces, la razón por la que hoy vemos que todos los bancos en Europa pierden un promedio del 7 % en la bolsa de valores es porque el mundo financiero se pregunta qué sucederá si los titulares de cuentas corrientes se cansan de recibir un 0,1 % en cuentas corrientes y se mudan. dinero a bots o BTPs con vencimiento a un año (riesgo bajo)…”. En tres días la pérdida bancaria promedio llegó al 20% y se rompió. Si esto continúa, los bancos centrales y el Tesoro pueden intervenir de varias formas, pero en última instancia deben Deja de subir las tasas de interés Porque obviamente todo este problema está ahí porque están subiendo las tasas de interés, después de haberlas mantenido en cero durante años. Sin embargo, con una inflación superior al 6 % en Estados Unidos y superior al 8 % en Europa, los bancos centrales perderán prestigio si dejan de aumentar las tasas de interés ahora para ayudar a los bancos.

Además, Los bancos pueden ofrecer más en cuentas corrientes, No el 0,1% sino el 2% por ejemplo en Europa. Sin embargo, si, por ejemplo, el Banco Central Europeo sube los tipos de interés al 3,5 %, quizás los BTP a un año rindan un 4 % y los bancos tendrán que ofrecer más para hacer frente a la salida de dinero hacia BOT y BTP. Este es un escenario por ahora, “adivina”, pero como sabemos en los mercados la gente apuesta por adelantado para que puedas ver la platija.

Paolo Becchi y Giovanni Zibordi, 15 de marzo de 2023