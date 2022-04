Compra un Ferrari y destrúyelo después de solo 3 kilómetros – Mundo automovilístico

Ni siquiera el tiempo para disfrutar de los superdeportivos recién comprados que ya le llevarán al mecánico, y estamos seguros de que unos pocos cientos de euros no serán suficientes. El nuevo dueño de Ferrari 488 GTB No imaginó su primera vuelta conduciendo su nuevo auto como este, pero ese fue el epílogo que sucedió el 1 de abril en Derby, Reino Unido. No es un tonto de abril sino una tarde triste para el nuevo piloto de Ferrari que, tras poco más de 3 km, tuvo que lidiar con su primer accidente conduciendo su coche de carreras desde Maranello.

La policía local publicó en Twitter Imágenes de un Ferrari 488 GTB destrozadoMuestre el coche con algunos daños en la parte delantera. Es posible que el conductor haya acelerado demasiado, solo para no estar preparado para la potencia del V8 de 3.9 litros en el Rossa e. Primero termina en la acera y luego al costado de la carretera. Afortunadamente, el episodio no tuvo consecuencias para el nuevo propietario que no resultó herido por el impacto. Ferrari 488 GTB recién comprado en un concesionario cercano de Baytree CarsHa recorrido un total de 21.565 km desde 2017 hasta hoycon otros dos propietarios antes de la llegada de este último, el más desafortunado.

Esta muestra de 2017 viene con un paquete de elementos de fibra de carbono seleccionados y está adornada con una librea de Rosso Corsa. Según los datos facilitados por Cavallino, el 488 GTB es capaz de pasar de 0 a 100 km/h en tan solo 3 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 330 km/h gracias a 670 Biografía A 8000 rpm lo entregan ocho cilindros. Una velocidad que el conductor no alcanza desde que el accidente se produjo a pocos kilómetros del concesionario. Los usuarios de Twitter se apresuraron a comentar sobre la publicación de Derby Police, burlándose del conductor por lo sucedido.