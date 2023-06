Xbox Game Studios, a Matt Booty le gustaría que la gente entendiera que se necesitan de 4 a 6 años para triplicar

Botín muertopresidente Estudios de juegos de XboxDijo que tanto los jugadores como la industria en general, y por lo tanto también la prensa, deberían entender que los juegos más grandes ahora son dueños ciclos de desarrollo Alrededor de 4-6 años.

El CEO de Xbox abordó el tema en una entrevista con Axios, donde dijo, con respecto a los títulos de mayor presupuesto: “Creo que la industria y los fans están un poco retrasados ​​en entender que los juegos no se desarrollan más en dos o tres años”. Y eso lleva cuatro, cinco y seis años”.

El comentario de Booty se produce ante muchas críticas de los fanáticos. sincronización de anuncios De los juegos, especialmente algunos que no se presentaron en el reciente Xbox Game Show, que a menudo no tienen en cuenta las realidades actuales del mercado y cuánto han crecido los ciclos de desarrollo.

Durante las últimas generaciones, nos hemos acostumbrado a los lanzamientos frecuentes de juegos de una sola serie. Por ejemplo, en la generación Xbox 360 vimos llegar más capítulos de series como Halo y Gears of War durante el ciclo de vida de la consola, pero hoy ya no es posible tener los mismos ritmos, a menos que le dediques muchos recursos masivos. a cada serie individual, que es una posibilidad que solo se puede considerar con éxitos como Call of Duty, que en cualquier caso requieren un tiempo y una organización enormes.

El crecimiento en el tiempo de desarrollo se debe en gran parte a un aumento en las expectativas del público, como explicó Booty a Axios: “Las expectativas son más altas. El nivel de fidelidad que podemos lanzar ha aumentado”.