Xbox Game Pass destroza PlayStation Now por clasificaciones de juegos y novedades del catálogo – Nerd4.life

es interesante comparación Realizado por un usuario en ResetEra destaca las diferencias entre PlayStation Now y Xbox Game Passcon especial referencia a Catálogo de juegos Presentado teniendo en cuenta su reciente fecha de lanzamiento y calificación en Metacritic.

En principio, uno aparece superioridad Bastante evidente en el catálogo de Xbox Game Pass en comparación con el de Sony, lo cual es algo predecible pero se hace más evidente por los datos precisos que reporta el informe correspondiente, a partir del análisis real de los catálogos.

Ambos servicios cuentan con catálogos muy próximos en cuanto a Monto Número de juegos: según los datos informados, hay 394 juegos en PlayStation Now y 389 en Xbox Game Pass, además, se realizaron comparaciones directas exclusivamente en juegos de la generación de PS4 y Xbox One, por lo tanto, sin incluir juegos clásicos transmitidos en PS Now. y títulos compatibles con versiones anteriores en Xbox Game Pass, no títulos para PC.



PlayStation Now vs Xbox Game Pass, comparando juegos en términos de fechas de lanzamiento

Como se indica en los dos gráficos visuales de esta página, PlayStation Now tiene un catálogo que tiende a ofrecer más juegos antiguoscon un foco notable en títulos lanzados alrededor de 2016, mientras que Xbox Game Pass contiene la mayoría de los juegos del catálogo provenientes de 2020 y 2021.



PS Now vs Xbox Game Pass, comparando juegos en términos de calificaciones de Metacritic

En cuanto a las votaciones en Metacritic, está claro que los títulos en Xbox Game Pass tienen una media de un voto máxima calificación En comparación con los de PlayStation Now: Sony parece tener más juegos calificados en los diferentes rangos de 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 y 60-69, pero a partir del rango de calificación Metascore de 70-79 sí, atestigua ese cambio, con Xbox Game Pass que contiene muchos más juegos 80-89 que PlayStation Now (148 vs 68), además de tener más en el rango 90-99 (16 vs 9) y 70 (144 vs 125).

Dada la reorganización planificada de Sony en junio de 2022, con el anuncio de PlayStation Plus de tres niveles en las últimas semanas y los servicios listos para fusionarse, probablemente podamos esperar más esfuerzo Por parte de la compañía japonesa para ofrecer títulos más nuevos y de mayor calidad en su servicio renovado, por lo que será interesante ver cómo podría cambiar el escenario, eventualmente.