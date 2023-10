Xbox Game Pass: 6 juegos saldrán del catálogo el 15 de octubre de 2023

Todos los juegos lanzados del catálogo de Game Pass aparecen en la Tienda Xbox

Viaje a Yumi

Según la tradición, todos los juegos anteriores se comprarán a un precio 20% de precio con descuento (A excepción de las ofertas más útiles de Xbox Store) en los días previos a la eliminación de PC y Xbox Game Pass, que os recordamos está fijada para mediados de octubre. Una opción que puede resultar útil si pretendes seguir utilizando una o más direcciones incluso después de que dejen de estar disponibles a través del catálogo de servicios.

Suponemos que los juegos que saldrán este mes no harán que nuestros suscriptores, que todavía tienen algunas semanas para jugar y completar uno o más de los juegos mencionados anteriormente, se arranquen los pelos.

Entre estos juegos destacan Trek to Yomi (aquí tenéis nuestra reseña), una aventura de acción en blanco y negro inspirada en las películas de samuráis de Akira Kurosawa y creada por Flying Wild Hog, y Evil, un juego de deducción social extraído del drag Lupus de Tabula que Intenta a su manera sugerir algo diferente de la norma en comparación con Among Us, como se muestra en nuestra revisión.

¿Qué opinas, te interesa alguno de los títulos que saldrán de Game Pass? Háganos saber en los comentarios a continuación.