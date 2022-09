Worlds 2022: Upset y Hylisong no seguirán a Fnatic en México (al menos por ahora)

Última transmisión en vivo en el canal Contracción por LS, Tristeza habló del producto Fanático En vista Mundiales 2022 causando pánico entre los fans Naranja-negro. El tirador alemán dijo que el equipo no jugaba y ni siquiera competía con equipos europeos. el mundo.

Una situación muy delicada, pero que realmente podría afectar el camino de un equipo hacia los play-ins. Les recordamos, de hecho, yo Fanático (Así como yo Leones locos) debería comenzar a jugar de inmediato, por lo que no prepararse bien en el parche actual puede ser perjudicial.

Pero leamos juntos los informes alemanes y tratemos de entender qué está pasando en casa. Fanático.

Dudas de malestar en Visión de Mundos 2022

Próximos play-ins

Ahora falta muy poco al principio. Mundiales 2022con desempeñar comienza oficialmente 29 de septiembre A las 23:00 nosotros los italianos. A pesar de esto, parece Fanático de Tristeza Se lo toman muy cómodo.

De hecho, el alemán ha sido franco en los entrenamientos y aún no ha jugado un solo partido contra ningún otro equipo europeo. el mundo.

“No sé para ser honesto, pero creo que los otros equipos se están rascando entre sí. En realidad, no lo sé. No sé lo que estamos haciendo. Creo que fue una división muy larga y nos tomamos un descanso, creo, pero no estoy seguro. Creo que diferentes cosas son mejores para diferentes personas, pero no es fácil trabajar con este parche. Quiero decir, el parche del mundo salió ayer.“

Las declaraciones verdaderamente ridículas produjeron una risa genuina. LS. ex entrenador Nube 9 No proporciona una explicación sensata para esta situación, como se señaló anteriormente, i desempeñar en realidad están en la puerta.

Ahora todos los equipos están inmersos en esta fase insidiosa mundos Llevan días entrenando, tratando de adaptar lo mejor posible la propuesta de destino. los Fanático Sin embargo, se darán por vencidos Ciudad de México (dónde desempeñar) en 24 de septiembre Y, después de la eliminación Fatiga de viaje, deben encontrar un equipo para evitar ser atrapados desprevenidos. Su grupo no es demasiado difícil, pero si quieren asegurarse la clasificación a nivel de grupo de Evento principal tienen que lidiar con genios malvados al primer lugar.

Esto te puede interesar