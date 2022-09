Lozano, la hermosa señal de espera mexicana inconclusa

El Sachi Lozano se prepara para las pruebas finales de cara al Mundial de México (contra Perú el domingo 25 y Colombia el miércoles 28). Sobre todo, el lateral derecho del Napoli necesita recuperar su sitio en el equipo, ya que Politano estará de baja al menos hasta mediados de octubre por una lesión de Meza. Tras recibir un golpe en el tobillo derecho en la segunda mitad del partido contra el MilanSpalletti desde la grada y su suplente Domenichini desde el banquillo introdujeron a Zerbin, no a Lozano, en lugar de Politano. El Saki al menos habría tardado en ver una escena desagradable en un video amateur publicado en las redes sociales: Al final del partido habría rechazado el apretón de manos de Domenicini.

Lozano fue el incomputo de campana del Napoli. En 2019, el segundo año de Ancelotti, cuando el PSV Eindhoven pagó 40 millones, tuvo actuaciones irregulares por problemas físicos. En la temporada post-Covid fue uno de los mejores jugadores del equipo de Gattuso, luego una lesión en el partido contra la Juve lo mantuvo fuera del juego por mucho tiempo, y no brilló cuando regresó al campo. Posteriormente, hubo un mano a mano en la selección y fue sustituido por Politano, favorecido por Spalletti. El ex del Inter de Milán estaba disfrutando de una gran temporada, marcada por goles en Glasgow y Milán, antes de la lesión. No mexicano: Recordado por la asistencia de Raspatori en el último minuto del Napoli-Spezia: El partido se ganó con un gran esfuerzo de los líderes.

Necesitamos un avance del partido contra Turín el 1 de octubreLozano, quien anotó por última vez el 30 de abril en la victoria por 6-1 sobre el Sassuolo, tiene la oportunidad.