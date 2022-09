En EE. UU., un pasajero golpeó a un asistente en un vuelo de México a Los Ángeles

Un hombre de California fue arrestado por agredir a una azafata en un vuelo de American Airlines de México a Los Ángeles. Un hombre de California fue arrestado por agredir a una azafata en un vuelo de American Airlines de México a Los Ángeles. Así lo anunció el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Aleksandr Tung Kuu Lay, de 33 años, de Westminster, California, fue acusada ayer de agredir a miembros de la tripulación de vuelo. El miércoles, de hecho, le dio un puñetazo en la nuca a una camarera, por lo que ahora enfrenta hasta 20 años de prisión. La violencia en vuelo no muestra signos de disminuir a pesar de las restricciones debido a la pandemia, según datos de la Administración Federal de Aviación. En 2019, se abrieron 146 investigaciones por comportamiento indisciplinado en un vuelo, mientras que en 2022 ese número aumentó en general. 680. El año pasado, la mayoría de los ataques estuvieron relacionados con pasajeros que se negaron a usar máscaras, por parte de la tripulación, y fueron llamados de regreso. Durante un curso, el avión se estrella, el motor se apaga y el avión se ve obligado a aterrizar en Adige. El último episodio ocurrió hace dos días en un vuelo de American Airlines. Unos veinte minutos después del despegue, Alexander Tung Kuu Le se levantó de su asiento mientras las azafatas servían comida y bebidas, sujetando a una de ellas por detrás y pidiéndole café. La criada dio un paso atrás en una posición defensiva, mientras que el hombre de 33 años cerró los puños en una posición de lucha clásica, y momentos después, sin previo aviso, él Golpea al hombre en la nuca. Se desconocen los motivos del gesto de Tung Cuu Le. El hombre fue esposado mientras esperaba para aterrizar: fue detenido por la policía en Los Ángeles. READ El nuevo arsenal de IED y drones es un caos de cartel

window._fpcmp.push(function(gdpr) { !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '2062554930705272'); fbq('track', 'PageView'); //fbq('track', 'ViewContent'); //send custom checkpoints event (function () { var checkPoints = [10, 20, 40, 60, 90, 120, 180, 240, 300].sort(function(a, b) { return a - b; }); //seconds var checkPointIndex = 0; var f = function(){ var data = { instant: checkPoints[checkPointIndex] }; console.log("[FB PIXEL] send custom event ViewContentCheckPoint ", data, " on account " ,"2062554930705272" , " currentTime in seconds ", new Date().getTime() / 1000); fbq('trackCustom', 'ViewContentCheckPoint', data); checkPointIndex++; if(checkPointIndex < checkPoints.length) { setTimeout(f, (checkPoints[checkPointIndex] - checkPoints[checkPointIndex-1]) * 1000) } }; if(checkPoints.length){ setTimeout(f, checkPoints[checkPointIndex] * 1000) } })(); });

“Aficionado a la cultura pop amateur. Jugador apasionado. Fanático de la música. Amante malvado del alcohol. Experto en televisión. Orgulloso defensor de la web”.