Winter Autonomy 3 / Confrontación sobre cuánto estás perdiendo realmente

Autonomía de invierno 3 – Artículo En el que hablamos sobre la decepción de los lectores por conducir automóviles en el frío, abrió una discusión acalorada. Otros amigos aquí explican lo que le pasa a su coche, pero también hay quienes tienen un punto de vista diferente, como Marco. A partir de aquí comenzamos nuestra respuesta. La conclusión es que aquellos que compran un vehículo eléctrico deben estar al tanto de estos problemas.

Autonomía de invierno 3 “Qué exageración retirarse en el frío …”

Aquí está el análisis Marco Skozafava: “Después del artículo crítico con autonomía de invierno prácticamente reducido a la mitad (de lo contrario imposible en Noruega ¡¡Todo es a pie !!) Desata a los críticos de la electricidad. No esperaron más para decidir que los coches eléctricos reducirían el kilometraje a la mitad y la eficiencia se reduciría. desde 90 De hipotético a modesto 45%. En consonancia con los motores de combustión. Completa locura. En este punto, es mejor tomar el campo por su cuenta con certificaciones o incluso mejor con sus propios exámenes. Que muestren cómo una pérdida de autonomía, ciertamente fisiológica, es Más contenido en realidad. Además, siempre es necesario distinguir entre la autonomía hipotética esperada Al arrancar el cocheEn comparación con la autonomía real, ¡entonces el equilibrio! Existe el riesgo de transmitir un concepto erróneo, ¡como si la propagación de la electrocinética no tuviera ya suficientes problemas! Gracias por su labor informativa, es muy “democrático” y realmente el servicio al usuario“.

Autonomía de invierno 3 / 20 EV en heladas noruegas

responder. sPara nosotros no haymuy democráticoDamos espacio a todos, incluidos los críticos de la electricidad (incluso si hay pocos mucha agresión Sobre…). No escondemos nada. En cuanto a las pruebas de independencia en el frío, hemos preparado varios artículos firmados por ellos. Paolo Mariano. Mamá La prueba de invierno más completa, un referente para todos en el sector, lo hicieron Club automovilístico noruego Con 20 modelos Entre los más vendidos. Todo conducido en el frío glacial entre la ciudad, el estado y la carretera a velocidades incluidas Entre 60 y 110 km / h. En promedio, hubo una disminución en el rango 18,5% Comparado con los datos de homogeneidad de WLTP. lo mejor fue Hyundai Kona con solo perdida 9%, peor Ampera E con el 30%. Hay que decir que algunos modelos, dado el clima, se venden en Noruega con bomba de calor y aislamiento de batería. Sin embargo, el resultado, como puede verse en los gráficos, ciertamente no habla de reducir a la mitad la autonomía.

Winter Autonomy 3 / Otros avisos: Renault Twingo

“Como indica mi caso, tengo uno Renault Twingo eléctrico. Este verano fue la autonomía referida 200-210 kilometros, ahora con temperaturas Entre 10 y 5 grados a la independencia 140 km. No más coches eléctricos “. Sergio Lega.

Plugin Sonia y el Mini Countryman: “Muy poco eléctrico, en invierno 21-22”

Este es un certificado Sonya, el lector de Mantua, que posee un Mini Countryman All4 SE Complemento de julio de 2018. “El comerciante cuando me lo vendió me dijo claramente que el rango fue anunciado 42 kilometros, pero según su experiencia real, fue único 35 Cuantos. trabajo a domicilio que tengo 5 kilometros distancia (para 4 ciclos diarios), luego 20 km en total Al principio ella me dio la bateria 37 kilometros Autonomía, pero solo duró dos meses (tiempo de adaptación a mis hábitos de conducción). Instantáneamente me transformé en 35kmQue en el primer invierno se redujo a unos 30 km. El mejor momento para cargar es primavera y otoño, alrededor de 20/25 ° C. Por lo que afecta no solo al frío, sino también al calor. A partir del segundo año, la autonomía empezó a deteriorarse mucho, hasta el punto que ahora después de 3 años me está cobrando. 29 kilometros En condiciones climáticas óptimas e 21/22 kilometros Con una temperatura media de 6 grados. No te lo voy a decir Atacando la calefacción … … desciende a 17 km. Estoy muy decepcionado, si no hubiera sido por la conducción eléctrica muy satisfactoria y agradable, pero eso ciertamente no compensa el costo inicial del automóvil (Base 40.000.000). A regañadientes, creo que durante unos años más, a pesar de los incentivos, es conveniente y con menos dolor de cabeza y rabia, comprar un termopar.“.

“Decepcionado con un Skoda ordenado”

Roberto TagliaboEn cambio, es dueño de uno Skoda Enyaq IV 80 Durante más de seis meses: “No solo confirmando lo que se indica en el artículo en cuanto al consumo. Me gustaría añadir que mi coche estaba equipado desde el principio. de la bomba de calor, De ahí la creencia en una mayor autonomía. Ahora con temperaturas y neumáticos de invierno, puedo ir al extremo 350/360 kilometros Con batería 100% e menos de 300 km Con una batería cargada hasta el 80%. s.ur colocando el calentador en 18 grados y moviéndolo a No más de 110/120 km / h En carretera y utiliza los remos para recuperar energía de la mejor forma posible. Además de limitar el uso de servicios adicionales (calefacción de aviones, radio, etc.). Francamente, mientras se queja de los enormes inconvenientes de los asientos,Generalmente me siento así Enyaq es un buen auto. Sin embargo, solo puedo estar completamente insatisfecho con la autonomía, incluso considerando que la carga no doméstica no es tan simple como parece. A menudo y de buena gana Las columnas no funcionan (incluso si se indica como activo) y las aplicaciones de proveedores en línea a menudo no se pueden utilizar “.

¿Cuánto híbrido DS7 adicional hay en electricidad? Esta es una cuenta en lugar de Matteo Loretta Longo, ¿Quién es el propietario de DS7? Crossback e-Tense complemento ibrida: “Vivo en Génova y trabajo en Milán. Tengo que agradecerte porque la decepción me metió en el auto. desde 54 km A un costo y me encontré viajando entre 28 y 38 ya un mes después. Desde hace un año completo. Basándome en tu artículo sobre la autonomía de Peugeot, intenté empezar desde el peaje de Milán. a una velocidad de 80 por hora, Solo eléctrico. Lo encontré Son 50 km si puedes hacerlo Una vez más, sin embargo, el adivino que me dio autonomía no está a la altura del liderazgo. Consejo para DS: no sería mejor que SW actualizara la autonomía en el directorio actual, quizás recalculando la depreciación ¿Cada 5-10 minutos? ¿En lugar de intentar adivinar el estilo de conducción de las últimas recargas (tengo la impresión de que eso es lo que hace)? Será más útil y los coches se verán mejor. Ah, estadísticas a bordo: 5,8 km / kw en la sección indicada. Con 13 kWh batería, yo 28 De la independencia señalada por el adivino no regresa. La última nota, dos meses después de la entrega, se revisó la batería en el DS: batería perfecta, pero la autonomía indicaba 38 km.“.

Invierno severo también para el Opel Zafira eléctrico

Esto es lo que nos escribió Botito Santoro: “Compré este camión Opel Zafira Life 50 kW, 8 plazas, el 9 de julio de 2021 con autonomía 220 kilometros. Con finalización al 100% en julio agosto septiembre octubre 2021, con calefacción y aire acondicionado, no pude recorrer 220 km. En la máxima medida 180 kilometros Con restauración de frenos así como restauración de frenos de motor. En noviembre, las temperaturas están bajando y con una carga completa al 100% no puedo alcanzarla. 120 kilometros. Si enciendo la calefacción después de eso, lo haré bajar a 100 km, Prácticamente menos de la mitad de lo que dice el fabricante“.

Autonomía de invierno 3 / E para terminar Peugeot 208

Finalmente, un lector del propietario de Caserta C-208 Arrendado a principios de 2021 “.Le digo que tengo que felicitar a Peugeot porque tengo un gran coche, una excelente recuperación, un interior precioso … Pero ahora llegamos a los puntos delicados. La semana pasada mi ciudad se resfrió. De la tarde a la mañana, encontré que la autonomía de mi auto pasaba Lo habitual es de 332 km a 296 km. Desde la autonomía …. Vamos a hablar de Más del 10% menos Haciendo mis días más complicados, me encuentro teniendo que cambiar planes y cambiar itinerarios. Y dado que, lamentablemente, mi tierra ofrece una infraestructura de recarga deficiente, me veo obligado a cambiar de automóvil para viajes un poco más largos … 100 km por día, pero entre el calor y la carretera y el frío me doy cuenta de que una recarga completa puede no ser suficiente para mis viajes normales. ¿Cuándo firmó el contrato de arrendamiento? Nadie me advirtió En el invierno perdiste alrededor del 15% de tu independencia “.