Una nueva red social para ‘defender la libertad de expresión’: en las raíces de la última idea de Elon Musk

El hombre más rico del mundo está “considerando seriamente” abrir una nueva plataforma social para asegurar un espacio para defender la libertad de expresión. Todo comenzó con un escaneo. los 25 de marzo Elon Musk pregúntale a su familia 79,2 millones de seguidores En Twitter si la plataforma fundada por Jack Dorsey garantizaba a sus usuarios la libertad de expresión. Musk también agregó que no era solo una pregunta para llenar un vacío entre los lanzamientos de prueba. espaciox Y un nuevo modelo tesla: “Los resultados de esta encuesta serán muy importantes, por favor vota con cuidado”. La encuesta fue votada por más de 2 millones de personas Esto es en su mayor parte, 70,4 por ciento, decidieron que no. Una vez que se consolidaron los resultados de la encuesta (todavía se podía votar), Musk comenzó a revelar sus papeles: “Dado que Twitter se ha convertido efectivamente en una plaza pública, el hecho de que no respete la palabra libertad socava los principios de la democracia. hacerse?” Luego la sugerencia: “¿Necesitamos crear una nueva plataforma?”.

Hay varias respuestas para esta pregunta. Entre ellos, el usuario Pranay Pathole escribió: “¿Estás pensando en crear una nueva plataforma social? ¿Una plataforma construida sobre un algoritmo de código abierto, donde la libertad de expresión y el intercambio de esta libertad tienen prioridad, una plataforma donde se reduce la publicidad? Creo que este tipo de plataforma es lo que se necesita ahora”. Musk respondió al comentario: “Lo estoy considerando seriamente”. El experto en inversiones Dave Lee sugirió otra solución: “¿Te gustaría hacer una inversión y convertirte en el CEO de Twitter? ¿Puedes intentar hacer los cambios necesarios?”

La respuesta al universo trumpiano

Los tuits de Musk se inundaron con miles de comentarios. Entre estas plataformas que en los últimos años han creado una plataforma alternativa a las grandes redes sociales tecnológicas, tienden a albergar a refugiados de derecha dispuestos a huir de la política de noticias falsas y discursos de odio. También entre ellos estaba Rumble, quien escribió: “No necesitamos una nueva plataforma, pero queremos ayudarlo. Rumble para videos (YouTube), Local para suscripciones (Patreon) y Truth para microblogging (Twitter). ¿Vamos?” . Claro, hemos aprendido a no creer todas las imágenes de Twitter de Musk, pero después de desatar una revolución en las industrias automotriz y aeroespacial, es posible que Musk haya descubierto un nuevo objetivo.

