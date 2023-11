William Atkins y las extensiones de la nada toman protagonismo

Este es un viaje al final de los desiertos de “Un mundo sin fronteras” de William Atkins. Una historia de siete viajes a varias regiones desérticas del mundo, que incluyen aventuras, especulaciones filosóficas, conocimientos históricos y, ahora, análisis antropológicos, sociológicos y económicos. ¿Una de las moralejas? A pesar del inmenso poder de los páramos, el hombre todavía puede dar su opinión.

El desierto es un lugar para esconder nuestros crímenes, pero quienes nos odian, nos amenazan y nos avergüenzan son un abismo.

Los expansivos que no tienen nada, o poco más, son más de lo que parecen. Mirarlos no es un estudio sencillo. Porque encuentras capas sobre capas, significados sobre significados. Nos cuestionamos a nosotros mismos, cuerpo y cabeza. Entre la arena y el viento, es difícil echar raíces en el desierto, pero ciertamente no se puede pensar en él como un lugar sin expectativas. Un periodista británico nos lo enseña en su fascinante libro Adelphi, publicado cinco años después de su edición original. Un mundo sin fronteras (440 páginas, 28 euros), traducido por Francesco Francis, que acabó en la edición milanesa de Collana dei Casi – perdón. William Atkins, autor de sus exploraciones de las diversas regiones desérticas del mundo, había visitado, diez años antes, lugares que habían recibido otras… apariciones. La culpa es del cambio climático. Sin embargo, no basta con mirar con otros ojos el sorprendente resultado de este volumen.

Desertificación

Los desiertos avanzan y en el siglo XXI están conquistando espacio y ocupando un lugar central. Es más que un simple sentimiento sobre el que escribe: es la desertificación, sobre la cual no hay nada que idealizar. Las páginas de William Atkins describen siete viajes desde Omán a México, pasando por Australia, China, Kazajstán, Egipto, Estados Unidos y México en un tono divertido y al mismo tiempo culto. Estos no son relatos de conquistar lugares difíciles de alcanzar, ya hay muchos intentos de frenar el dominio físico. La mente de los desiertos sobre el hombre.

Introspección y previsión

Current y William Atkins describen un desierto con una imagen y un propósito multifacéticos. Por ejemplo, si en Australia es el lugar designado para las pruebas nucleares del gobierno británico, entre México y Estados Unidos es escenario de muerte y migración -“por los caminos plagados de huesos”- entre Omán y Arabia Saudita en su mejor momento. . El corazón del Islam. La visión del autor puede ser a la vez introspectiva y visionaria. Nos hace pensar que a pesar del poder abrumador de la arena, el hombre todavía puede decir y resistirse a vivir en paz y soledad. La magia de este texto (completo con mapas, fotografías y bocetos reproducibles) es ahora una historia de aventuras, ahora una especulación filosófica, ahora una visión histórica, ahora un análisis antropológico, sociológico y económico. Todos parten de tierras desoladas, inhóspitas y remotas. No sólo lugares inaccesibles y peligrosos, sino también refugios y, en cierto modo, espectaculares oasis de oportunidades.

