WhatsApp vuelve a funcionar, reanuda el servicio después de bloquear los metamensajes

Los mensajes se han reanudado. El sistema de WhatsApp comenzó a circular nuevamente luego de que la caída durara unas horas. La prohibición temporal ha dejado en silencio a muchos italianos que usan la aplicación de mensajería de . Mitad. Las vacaciones comenzaron esta mañana a las 9 a.m., miles de informes hablaron detector de caídaLa plataforma especializada que recopila e informa problemas en varios sitios web y aplicaciones. darle 8.53 en 9.23 Los informes de problemas pasaron de 2 a 21.592. Downdetector solo informa el incidente cuando el número de informes de problemas es mucho mayor que el volumen habitual para esa hora del día. Ya ayer por la tarde el primer mal funcionamiento. Duró unas pocas horas.

tamaño de la turbulencia

Para algunos usuarios, el servicio funcionó, aunque incompleto. Para otros, el servicio estaba fuera de línea. Mensajes no iniciados: después del envío hay un reloj, que indica el problema, o un tic. servicio también web whatsapp-Servicio de mensajería para PC, en estos casos no funciona. Los informes llegan a Twitter ya que el hashtag #WhatsApp down está de moda en todo el mundo. Los informes de Italia son casi uniformes, con poca distribución en el sur, en Cerdeña y en el noreste, y otros sistemas de Meta, Facebook e Instagram parecen estar funcionando.

“Trabajando para la restauración”

“Entendemos que algunas personas tienen problemas para enviar mensajes. Estamos trabajando para recuperarlos”. el whatsapp Lo antes posible”, dijo un portavoz de WhatsApp en medio de la reciente recesión económica. Las carencias de WhatsApp se remontan al año pasadoLos 4 de octubre de 2021 Cuando hubo un “deshabilitado” de todas las aplicaciones del grupo Meta, incluidas Instagram Y el Facebookdurante 6 horas. En esta ocasión, tras el restablecimiento de servicios, llegaron las disculpas oficiales al fundador Mark Zuckerberg.