Datos personales que se hacen públicos pero todos creen que son privados

Tus datos personales no son privados, he aquí por qué: el experto explica cómo protegemos nuestros datos.

Hoy nuestra vida se ha vuelto cada vez más pública, gracias a la presencia de muchas redes sociales. Hay algunas personas que prefieren no suscribirse a Facebook, Instagram y otras plataformas, porque ahora todos estamos infectados con la locura de la popularidad. A pesar de esto, todavía hay personas que se preocupan por su privacidad y no quieren hacer alarde de su vida y sus datos ante nadie.

Lamentablemente hay diferentes Las estrategias actuales para vulnerar nuestra privacidad, incluso si no les damos ningún consentimiento para usar o compartir nuestros datos. El número de teléfono móvil, el nombre, el apellido, incluso la dirección de casa y otros datos muy personales se utilizan para quién sabe qué fines. Esto es lo que dice un abogado experto sobre nuestra información personal, que ya no lo es tanto, y cómo puede ser vulnerada de forma totalmente legal. Las redes sociales y los hackers no tienen nada que ver esta vez.

Datos personales que consideramos confidenciales, pero no lo son

abogado social Angelo Greco Explicó que cualquiera puede saber dónde vivimos y este dato no es nada tranquilizador. De hecho, surge un escenario que nos pone a todos en alerta, porque si alguien pudiera averiguar nuestra dirección, podríamos ser víctimas de delincuentes. Esto, dados los hechos que leemos tan a menudo en los periódicos, ciertamente nos pone en estado de pánico. Pero, ¿cómo salen a la luz datos que creemos que están amparados por la privacidad?

El abogado explicó esto. Puedes obtener un certificado de residencia. Para una persona concreta simplemente contactando con el municipio. “Estos son datos públicos -explica- Nunca sabrás quién te está investigando porque el municipio no puede decírtelo. Cualquiera puede saber qué casas están registradas a su nombre, simplemente vaya al IRS para solicitar un documento e inspeccionar todas sus propiedades”..

Cualquiera puede saber también si pagamos nuestras deudas y para ello basta con ir a la Cámara de Comercio y ver si hay alguna protesta contra nosotros. También podemos conocer el valor de nuestra vivienda, explica el abogado Greco. En conclusión, puede ponerse en contacto con estas oficinas públicas para Tienes información sobre tu vida personal.En general, sobre a quién queremos: por tanto, no estamos tan seguros como pensamos, incluso si decidimos no suscribirnos a las redes sociales y hacer alarde de nuestra vida privada a los cuatro vientos.