Xbox: Tarde o temprano, los usuarios tendrán que entender que vender consolas es secundario frente a Microsoft

Darse cuenta

Compartir Piscatella en X

Piscatella se pronunció sobre el tema tras quejas del Usuario X sobre la posibilidad microsoft También puedes iniciar algunos juegos de Xbox en otras plataformas.

Ante la posición más que razonable de Piscatella, las reacciones lamentablemente no fueron tan tranquilas, hasta el punto de que el analista reiteró en un segundo post: “Entiendo mi amor por la experiencia de la consola y mi deseo de que tenga éxito. Es posible que no esté de acuerdo” con la estrategia de Microsoft, e incluso que la encuentre poco atractiva. Pero no se puede decir que el equipo de Xbox no haya sido claro y coherente en este punto durante los últimos años. “

A medida que la discusión se deterioró, Piscatella finalmente cambió al usuario en cuestión, claramente demasiado molesto para responder inteligentemente a sus declaraciones.

De hecho, han pasado años desde entonces. spencer Su equipo habla abiertamente de cómo el objetivo a largo plazo de Xbox es llevar sus juegos a tantas plataformas y pantallas como sea posible, por lo que sorprenderse de que algunos juegos también puedan lanzarse en otras plataformas significa que has convivido durante años con tus amigos. Cabeza en la arena. Además, la política de exclusividad absoluta resulta cada vez más perjudicial para las grandes editoriales, dada la cantidad de ejemplares que deben venderse para poder cubrir los costes de las editoriales premium. Por tanto, ampliar el mercado sólo les beneficiará.