Ori: Moon Studios ha revelado las ventas de la serie y son geniales

Thomas Mahler, uno de los fundadores de Moon Studios, reveló recientemente en X le ventas Generalmente se logró mediante serie ori Sería un logro notable, considerando de lo que estamos hablando. 10 millones de copiasDecía.

No se especifica con precisión, pero Mahler parece referirse a ambos títulos, a saber, Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of the Wisps, pero sigue siendo una partitura realmente notable, considerando también que el género Metroidvania ha tenido éxito en general, pero apenas. Produjo películas Blockbuster de este nivel.

La pregunta estaba incluida en un mensaje un tanto vago, pero explica cómo las ventas de Ori permitieron al equipo seguir adelante, a pesar de los riesgos asumidos inicialmente al producir los dos juegos en cuestión.