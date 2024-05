Weather News – Ola de calor apocalíptica en México, temperaturas nunca antes registradas. Decenas de víctimas, entre personas y animales. Vídeo « 3B Tiempo

Tiempo de estudiar

1 minuto, 55 segundos

Una excepcional ola de calor azota a México

Una ola de calor Está afectando gran parte del centro y sur de México a un ritmo sin precedentes en la historia y el 70% de la nación está experimentando sequía moderada y el 30% está experimentando condiciones de sequía. Grave sequía. La temperatura en las llanuras lleva varios días por encima de los 42/43°C, alcanzando un máximo de 46°C y cayendo récords uno tras otro, pero Situación muy crítica Registrada en la capital Ciudad de México. La metrópoli, con casi 9 millones de habitantes, está situada en una meseta a una altitud de 2240 m sobre el nivel del mar. En estas alturas viento Eso es mucho Extraño La baja altitud y la densa urbanización favorecen el fenómeno”isla de calor“Hace que el aire esté mucho más caliente. Sumado a esto temperatura anormal Tan alto como llegues Valores emocionantes Llegó al núcleo urbano, 35 grados centígrados, el récord histórico de mayo.

35°C Pueden parecer temperaturas excepcionales pero tenlo en cuenta Promedio de mayo y junioMeses más cálidos, no mucho. 25/26°CAsí que nosotros 10°C por encima de la media. Nadie en la ciudad es dueño Aire acondicionado Porque no son necesarios y pueden volverse respiratorios. Dificultad. Al menos las autoridades deberían denunciarlo. Unas cincuenta muertesLos últimos días registrados pueden deberse al intenso calor. Existe el riesgo de que mueran animales en los zoológicos urbanos y existe un riesgo Advertencia para la especie de mono aullador Vive en zonas boscosas y no tolera las altas temperaturas. 130 muestras Ya han perdido la vida.

Más de 100 monos han caído de árboles y han muerto en las últimas semanas en los bosques tropicales del sur de México en medio de una sequía y una ola de calor en todo el país. https://t.co/naVb1GkSlM pic.twitter.com/kCpeIQouK9 – Noticias ABC (@ABC) 23 de mayo de 2024

Según los expertos La ola de calor se vio exacerbada por las condiciones de “El Niño”. Las condiciones de sequía severa también favorecen la reproducción Cientos de incendios.

Los futuros humanos que sobrevivan a la explosión de la civilización aprenderán en sus libros de historia que la mayoría de nosotros nos distraemos con Netflix, como monos que caen de los árboles y todo se derrumba. #JusticiaClimática #México #ola de calor

pic.twitter.com/vgbVZxBcD1 — George Sakraklites (@99blackballoons) 25 de mayo de 2024

La otra cara de la moneda Tormentas violentas Causado por el calor excesivo. una tormenta de granizo Puebla fue impactada con acumulaciones de hasta 30cm en el suelo.

Los futuros humanos que sobrevivan a la explosión de la civilización aprenderán en sus libros de historia que la mayoría de nosotros nos distraemos con Netflix, como monos que caen de los árboles y todo se derrumba. #JusticiaClimática #México #ola de calor

pic.twitter.com/vgbVZxBcD1 — George Sakraklites (@99blackballoons) 25 de mayo de 2024

En los próximos días Una gigantesca cúpula de alta presiónResponsable de las condiciones extremas de calor, la temperatura en el país seguirá estancada, será muy alta y puede marcar otros récords.