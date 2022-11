Wanda Nara, Hay una compañera en la reconciliación: Antecedentes increíbles

Wanda Nara Hay pareja en la reconciliación (Newsby.it)

Wanda Nara, Hay un compañero en la reconciliación: Antecedentes increíbles. En Paz con Mauro Icardi, hay tendencia a una personalidad impredecible

Todo junto con ilusión, al menos por Navidad. estos son programas Wanda Nara y Mauro Icardifresco de la reconciliación, pero en realidad revelado es max lopez. Porque hasta el exdelantero del Torino tiene algo que decir en la familia, dado que los tres primeros hijos del empresario argentino también son sus hijos.

Y así, después de pasar unos días en Argentina con su novia embarazada, daniela cristianson, antes de regresar al avión, hizo algunas declaraciones importantes. “Los chicos están bien, definitivamente nos volveremos a ver en Navidad. Iremos a Londres para pasar”. navidad juntos“.

Maxi, quien hace meses jugó un papel crucial en marcar la primera ruptura de Wanda e Icardi al mantener a sus hijos con él lejos del clamor mediático, está a punto de volver a ser padre. De hecho, Daniela está esperando una niña: “Estamos muy felices, es su primer embarazo, así que nos estamos divirtiendo. Para mí es un bebé recién nacido, y Dani está bien y tranquila.“.

Llevar el travesaño también es muy seguro y sencillo. Pero en Argentina, un voto se multiplica próximo embarazo Landa Nara. La indiscreción provino de la charla semanal de ‘caras’ en las redes sociales, entre Mauro y la corista argentina: “Gracias por otro viaje hermoso, mi lugar favorito eres tú. Porque me llevas al cielo, por tu amor, porque siempre me quisiste”. Los amo sin duda y espero volver con G”, escribió Wanda en una publicación compartida por Mauro. Y hay una imagen en la que aparece el exdelantero del Inter abrazando a su pareja por las caderas.

La respuesta de Icardi no se hizo esperar: “Gracias Wanda por este hermoso mensaje. Después de todo, no estoy tan loca como me decían porque hice realidad uno de mis sueños. Pronto volveremos con G”. Según el semanario, este podría ser el primer nombre del bebé aunque Wanda no haya dado señales de un supuesto embarazo. Le dijo a Verissimo: “Rompimos, pero no podemos descartar nada” y, de hecho, ya cambió de opinión.

Maxi López también jugó un papel importante en este caso, demostrando una vez más que la relación con sus hijos nunca se desvanece. En días tormentosos, ya en el último año, al darse cuenta de que los pequeños de la casa eran los que más sufrían por la situación, viajó a París para calmarlos.

Luego los quiso con él en la quinta donde vivía en San Benedetto al Tronto, sólo para alejarlos del bullicio y posibles guerras entre los litigantes. Un papel decisivo lo reconoció la propia Wanda, quien decidió deponer las armas y poner fin a la larga guerra legal que libraba con su exmarido.

De hecho, ella y Maxi López llegaron a un acuerdo a través de sus abogados para cerrar todos los casos pendientes, unos 40 por diversas causas tras la separación. La confirmación vino de la abogada de Wanda Nara, Anna Rosenfeld, con unas palabras citadas por TycSports: “A pesar de que esto es estrictamente procesal, he dejado claro que la señora Wanda Nara y el señor Maxi López han decidido poner fin a todo”. las razones que existen entre ellos hasta el día de hoy”.



En la práctica, firmaron un acuerdo delicado: Maxi López deberá seguir pagando la pensión alimenticia de sus tres hijos hasta los 21 años, pero las deudas serán canceladas. Una quinta en Santa Bárbara, un barrio privado en las afueras de Buenos Aires, ahora será propiedad de la esposa de Icardi. El valor de 2 millones de euros, para indemnizar a Nara de lo que su exmarido no le pagó en los últimos años. Uno en el camino de hacer las paces.