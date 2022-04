Concéntrese en el amarillo para Strakosha y rechace la sanción

Hubo mucha presión sobre el árbitro Guida y sobre Orsato, que era Var, designado por Rocchi para Lazio – Milán, la noche del aplazamiento de la Serie A. Las palabras de Eve Bewley que generaron polémica por los errores que sufrió. por su equipo hasta ahora, explicando que para equilibrar errores e intereses, sus padres tendrán que recibir regalos de aquí hasta el final del torneo, y lanzaron Gas En llamas – como las relacionadas con la conducta el revisor – Siempre disponible. Pero, ¿cómo silbó Torre Annunziata? en olímpico?

Sarri ataca al árbitro: El mentor se dirige en una dirección

Mal por el entrenador de la Lazio. En la sala de prensa, tras el nocaut en el campo, yo veré Dijo con franqueza: “Yo también vi el partido: sentí que estaba gobernando De una sola mano Lo conseguí de inmediato”.

En cuanto a Sakani bien juzgó bien

Los vecinos opinan lo contrario. El exárbitro, ahora cineasta del Rai, le dice a Dominica Sportiva:instruye Hizo un buen partido, fue complicado, jugó bien los dos, verdad pero eso lo puso a prueba. en realidad decisiones Dudoso Le dieron ventaja a la Lazio, Sarri se equivoca, se debe haber quejado de la valoración de las faltas individuales pero yo no vi ninguna disputa, en el arco del partido Guida también estaba balanceada de amarilla”

Para Sakani, es correcto advertir a Strakusha

Sacani parte desde la primera protesta del Milan, que pedía la expulsión de Strakosha: “A las 9 hay un pase atrás de Patrick, Strakosha falla la demora, le vuelve el balón y lo agarra con las manos fuera del penalti”. Gueda opta por la tarjeta amarilla porque para él no es una clara ocasión de gol, Mesías No está en posesión del balón y en cuanto a la dirección en la que el balón va hacia afuera, creo que estoy de acuerdo con esa elección, incluso si el movimiento instintivo de Strakosha lleva en primer lugar a requerir decisiones, pero no entra dentro de los criterios para una expulsión”.

No hay penalti para el Milan, según Sacani

Luego pasamos al segundo episodio: “Desde la esquina hay un rechazo de Strakosha, hay una máquina de pinball entre Brahim Díaz y. luis alberto: bola de carambola sobre Luis Alberto pero tiene el brazo pegado al cuerpo, luego lo extiende pero ya había contacto con la bola, de nuevo coincido con Guida. Sin duda lo toca con el brazo pero para mí no es un castigo. No hay otros episodios importantes, y Sarri puede quejarse del progreso del partido”.

También para Marielle, no hay rojo en Strakusha

La opinión de Marelli llega a Dazn. En el primer episodio, el exárbitro de Cuomo dijo: “Strakosha se ha salvado del paquete Porque el balón estaba dirigido hacia afuera y Messias tendría que patear. No se niega un gol emocionante, sino solo una oportunidad emocionante”.

En cambio, hay más posibilidad en el segundo caso: “La brazo Luis Alberto es muy ancho en comparación con el cuerpo, entre otras cosas, el español mira la pelota. Es un episodio muy cuestionable, en el que hay mucho espacio para la discusión”.

